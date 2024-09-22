熱情揮棒出擊助孤老！2024「愛老人」明星公益棒球賽在雲林

▲2024亞樂美精品門窗愛老人明星公益棒球賽已昨日在雲林斗六棒球場盛大舉行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

2024亞樂美精品門窗愛老人明星公益棒球賽昨（21）日在雲林斗六棒球場盛大舉行，充滿愛與希望的公益賽事，由藝人許效舜帶領演藝圈明星與知名球星同台競技，並且邀請雲林縣長張麗善、彰化縣議長謝典霖，及亞樂美精品門窗副總經理李信毅與百歲長者共同開球，象徵生命的力量與永不放棄的精神。

昨日賽事中，台灣閃亮之星棒球隊與接棒未來女子棒球隊展開一場精彩對決，LUXY GIRL啦啦隊現場熱情應援，全場觀眾情緒激昂，現場氣氛熱烈，這不僅是運動盛會更是次關懷雲林弱勢長者的愛心慈善行動。

亞樂美精品門窗連續2年冠名贊助，並率先認助雲林區100位弱勢長者的服務經費，為華山基金會雲林區募集資源，讓愛心透過棒球傳遞每位孤老，此次活動圓滿成功，感謝各界熱情參與及支持，讓明星公益棒球賽成為充滿愛與希望的美好盛事，為社會充滿愛與關懷的力量。

華山基金會秉持「結合本鄉本土愛心，關懷本鄉本土老人」的理念，在台澎金馬地區設立了近400個愛心天使站，免費為3萬名失能、失智、失依老人提供到宅服務，如：年節關懷、陪同就醫、原床泡澡等，誠摯邀請各界響應「2024常年服務暨愛老人 中秋亮起來」，支持長輩每月服務經費，或加入「十十敬老」到宅服務義工行列，用愛加油，傳遞溫暖與關懷。

▲2024亞樂美精品門窗愛老人明星公益棒球賽，雲林縣長張麗善、彰化縣議長謝典霖，及亞樂美精品門窗副總經理李信毅與百歲長者共同開球，象徵生命的力量與永不放棄的精神。（圖／記者蔡佩旻翻攝）