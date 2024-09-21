「無煙燒肉」太油！大火竄煙管恐怖畫面曝　疏散12員工5桌客人

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市一家燒肉店今（21）日下午突傳火警，濃煙狂竄，附近鬧區多巷道全都瀰漫濃煙，有民眾拍下畫面貼臉書社團，引起不小迴響，附近居民全都跑出來查看、議論紛紛，有網友指出「一定又是客人炒肉造成」「不是第一次了」。警消獲報迅速到場，火勢第一時間已撲滅，持續進行排煙作業。

▲斗六興南街一家無煙燒肉店突傳火警，引燃不小火勢，嚇壞附近民眾。（圖／翻攝自Facebook／鬥六在地人）

斗六市「色鼎燒肉」位於興南路緊鄰民生南路與中山路，旁有黃昏市場為市區鬧街，下午16時08分雲林縣消防局獲報傳出火警，派遣公園、六和、斗六、斗南、第一大隊車組，由第一大隊大隊長施義欣前往指揮搶救。

▲燒肉店火警竄出大量濃煙，漫布附近商圈街道。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林消防第一大隊長施義欣表示，火警現場為一桌客人因放太多肉，疑似油脂引火後，火苗竄入排煙管，幸好火勢在第一時間撲滅，並未造成更大的火勢。燒肉店總共疏散12名員工及5桌客人，皆無人受傷。

▲燒肉店第一時間疏散所有顧客及人員，無人受傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

現場濃煙漫布附近街道，引來附近民眾前往關切，其中一名工讀生的家長從臉書社團看見發生火警，急匆匆地趕往現場找尋女兒，看到女兒與同事都平安在停車場才放心。燒肉店員工表示，燒起來的那桌，可能剛好肉比較油，所以引起火苗，第一時間就將客人全數疏散，並撤離所有人員，虛驚一場。

▲燒肉店突傳火警，網友第一時間拍下竄煙照片上傳社群網站，提醒民眾勿接近。（圖／翻攝自Facebook／斗六人社交圈）