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凱米颱風重創校園！　立委丁學忠呼籲中央加速支持復建工程

▲立法委員丁學忠邀請國教署副署長許麗娟、體育署副署長房瑞文、行政院工程會曾鈞敏處長針對學校災後復建工程進行會勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲海線多處校舍仍呈斑駁受損狀態。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

凱米颱風重創雲林，部分校園受損亦進入修復期，立法委員丁學忠、張嘉郡19日邀請國教署副署長許麗娟、體育署副署長房瑞文、行政院工程會曾鈞敏處長、縣政府及地方民代針對學校災後復建工程進行會勘，要求中央全力協助地方，並從寬、從優核定各項復原重建。

▲立法委員丁學忠邀請國教署副署長許麗娟、體育署副署長房瑞文、行政院工程會曾鈞敏處長針對學校災後復建工程進行會勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立法委員丁學忠邀請國教署副署長許麗娟、體育署副署長房瑞文、行政院工程會曾鈞敏處長針對學校災後復建工程進行會勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

立委丁學忠表示，這次颱風淹水導致校舍、設備損害，除部分校園由縣府經費因應外，其餘提報到工程會復建工程，海線鄉鎮共有7所學校，包括口湖鄉下崙國小、四湖鄉四湖國小、台西鄉新興國小、麥寮高中、褒忠國中、土庫鎮馬光國小、土庫國中。初估損失約近2000萬元，縣府皆已經提報到行政院公共工程委員會專案請中央協助。

立委張嘉郡指出，中央、地方及學校一定要共同負起災後校園重建責任，除縣府編列的校園搶險搶修及復原經費外，行政院災害準備金一定要盡速核定經費，並整合學校工程及周邊水利工程，協助學校搶修和復原，提供師生安全無虞學習環境。

▲立法委員丁學忠邀請國教署副署長許麗娟、體育署副署長房瑞文、行政院工程會曾鈞敏處長針對學校災後復建工程進行會勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲海線多處校舍仍呈斑駁受損狀態。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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