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亂改Google Map校名雲林也淪陷　學校變「監獄」怒報警

▲北港建國國中被惡搞改為「雲林縣立建國監獄」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港建國國中被惡搞改為「雲林縣立建國監獄」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近期許多學校遭惡意竄改Google地圖校名，有家長發現雲林部分學校也遭殃，「監獄學校」、「猴子學校」等向學校通報，校方改回後又遭二度竄改，校方表示「凡走過必留下痕跡」，暫時不改回，目前已向警方報案，盼儘快揪出惡搞的人，也向學生宣導，惡意行為可能處法。

北港高中被改為「北港低級中學」、斗六高中被改為「阿共高級中學」、莿桐國小被改為「莿桐養猴子國民小學」、正心中學則被改為「正心私立高級猴子中學」、麥寮鄉興華國小被改為「雲林縣麥寮鄉破小學」、北港農工被改為「北港高級農工職業監獄」、林內國中被改為「林內監獄」、北港建國國中被惡搞改為「雲林縣立建國監獄」。

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北港建國國中校方改回後，立刻向北港警分局報案，卻又被二度竄改。建國國中校長方廷彰表示，學校決定暫不改回，因為凡走過必留下痕跡，希望警方儘快找到惡搞民眾，學校也藉機向學生宣導，此舉可能妨害名譽，就算在網路世界，也不該為了一時好玩觸法。

雲林縣警局刑大科偵隊長劉丁心表示，在網路上留言或更名，都可能循IP回溯追查，惡作劇改學校名稱可能構成刑法210條的偽造文書，或309條、310條的妨害名譽罪、358條的無故侵入電腦罪，將主動清查全縣有多少學校受害，並盡快找出惡搞者，依法咎責。

►聽Podcast #我在案發現場

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