古蹟日「解鎖斗六舊城」點燈　黃金年代音樂會重現歷史

▲「解鎖斗六舊城‧開啟拾光旅程」系列活動，以行啟記念館為核心，從9/20-9/22辦理系列活動，帶領民眾穿越時光，重溫斗六舊城區歷史風華。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府與斗六市公所響應文化部所訂定「全國古蹟日」，聯合舉辦「解鎖斗六舊城・開啟拾光旅程」系列活動，昨（21）日晚間，於行啟記念館辦理點燈儀式及黃金年代TheGoldenAge薩克斯風草地音樂會，動人旋律扣人心弦，氣氛熱烈。

雲林縣副縣長謝淑亞指出，「解鎖斗六舊城‧開啟拾光旅程」以行啟記念館為核心，藉結合音樂及點燈儀式，帶領民眾穿越時光，重溫斗六舊城區歷史風華，現場由就讀美國曼哈頓音樂學院的知名薩克斯風演奏家陳昭志老師及其音樂團隊帶音樂演出，音樂會融合優雅旋律與草地上悠閒氛圍，帶領觀眾彷身音樂的黃金年代。

文化觀光處長陳璧君說明，斗六舊城古蹟日活動除了走讀、裝置藝術展，更發表《斗六舊城區 A to Z》專書，透過26個不同角度，展示斗六舊城區的歷史魅力和當地生活風貌，呈現斗六舊城如同巴黎左岸、倫敦西岸等國際知名城市的文化光譜，並結合本次A to Z 互動裝置展覽，為旅人與本地居民提供一個新的觀光和生活視角。

斗六市長林聖爵表示，斗六行啟記念館位於市中心，是著名的歷史建物，也是年輕人與旅客喜愛的觀光景點之一。此次與縣府合作舉辦古蹟日活動，除有陳昭志音樂團隊精湛演出，更邀請雲林國小直笛隊為音樂會注入年輕活力與童趣，展現青年學子的音樂才華與舊城行動教育成果，更讓市民在音樂中體驗歷史與文化。

▲「解鎖斗六舊城‧開啟拾光旅程」於行啟記念館舉行點燈儀式，象徵著斗六舊城區的重生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）