公司聚餐！驚覺新來妹子不簡單「家裡有礦」　曝零用錢他跪了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

多數人工作賺錢是為了生計，就有男網友表示，無意間得知公司新來的同事妹妹「家裡有礦」，平常都開奧迪上下班，家中每月還會給10萬零用錢，令他不解對方為何想出來工作，苦嘆「體驗人生也不是這樣的。」貼文引發議論，還釣出過來人分享，「我家就是有家庭事業的，我也很常被問這個問題。」

原PO在Dcard發起閒聊「家裡有礦為何還想出來工作？」文中表示，公司新來的同事妹妹，平常雖然沒有特意打扮，但整個人散發出很精緻的氣質。最近公司聚餐，他坐對方的車，才發現對方平時都開奧迪上下班。

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此外，即使同事妹妹有工作，家中每個月還是會給她10萬元零用錢。他忍不住好奇為什麼還要工作，但都會被扯開話題，不禁在心中直呼，「妹妹啊，哥我薪水還沒到妳零用錢的一半」、「體驗人生也不是這樣的。」

貼文一出，釣出一名有家庭事業的網友分享，「我也很常被問這個問題。大概就是，想要脫離父母管教，不想要拿錢時還被父母酸是靠家裡，去外面公司學習經驗與待人處事之道，不想要一輩子被拘束在父母建造的舒適圈。」

還有網友表示，「親戚表哥家裡身價超過50億，兩位都掛公司董事，結果都在當工程師，然後手機用不知道幾代前的蘋果，螢幕還破掉，真的破防了。」「我同事也是家裡開公司，出來工作完全就是為了讓自己可以不要跟社會脫軌，非常令人敬佩」、「主要是無聊，我哥，表弟跟另一個表妹，都快10年沒工作了，投資股票跟家裡蹲而已。後來我哥真的閒不住跑去國營工作，我表妹政大經濟畢業從來沒工作過，每天在家裡玩電腦。」