身高155公分！她約見「172公分男」被嫌矮　一票罵爆：他才悲哀

▲原PO被取笑矮。（示意圖／取自PAKUTASO）

網搜小組／曾筠淇報導

很多人都會透過交友軟體認識新朋友，不過近日卻有女網友發文表示，她因為身高155公分，所以常在APP上被嘲笑，日前和一個蠻喜歡的男生約出去，也是直接被說很矮，讓她覺得很難過，畢竟這又不是她的錯。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「矮女好可悲」為標題發文，提到她因為身高155公分，所以在交友軟體上，常被取笑、抨擊，讓她覺得自己很可悲。

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好不容易，原PO透過APP認識了一位自稱172公分、她還蠻喜歡的男性，豈料兩人相約見面時，她才發現對方的真實身高是160公分，只比她高一點點。而且見面當下，男網友不斷說原PO矮，甚至說這個身高會影響到小孩的基因，最好不要結婚。原PO聽到這些話後非常難過，畢竟身高又不是自己能夠控制的。

貼文曝光後，底下網友紛紛直呼，「自己都不誠實了，講出來的話就不用太在乎」、「他謊報身高他才悲哀吧？他自己也很矮憑什麼說你矮」、「出言貶低人身高、身材蠻低級的」、「155的女孩蠻可愛的啊～不需要這麼自卑」、「怎麼像平行時空？我152大家都說我很可愛耶，從來沒被說過太矮」。

文章雖引起熱烈討論，但也有網友質疑，「創吧？拐個彎嫌矮男」、「真的很創，我才151大家都是說很小隻，沒被嫌過矮」。