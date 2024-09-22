熟女老闆深夜來電「快不行了」！25歲尪秒出門　人妻怒：沒其他人？

▲離婚的45歲女老闆喝醉要老公去載她。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位人妻表示，老公因為被提拔，開始跟公司熟女老闆有接觸，某天深夜女老闆打來，因為對方喝醉要老公去載，「我可以想像他們平常可能會打鬧嬉戲。簡單講就是完全不避嫌搞得我超級躁。」

原PO在Dcard以「女老闆半夜要我老公去接他」為題發文，表示她跟老公都是25歲，有一個小孩，離婚的45歲女老闆也有一個小孩，「我跟老公一起在女老闆的店裡工作認識，老公的新人訓練是我帶的，我算是能力比較好的，前兩年女老闆開新店，也是我做店長，後來我跳槽去其他工作，老公依舊在女老闆底下工作。」

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原PO說，「我也一直跟女老闆維持好關係，之前店裡也都會聚會吃飯唱KTV之類的，後來我離職就沒有參加聚會，但是跟女老闆還是會聊天。最近女老闆又要開新店，我老公會當新店長，因此他們最近就比較多事情需要討論，他們兩個也會一起約去打保齡球之類的。」

怎料，某天深夜1點多，女老闆突然打過來給老公，「我快不行了，哈哈哈你快來接我。」原PO指出，「感覺應該是喝醉，叫我老公去載，是不是有病一個40歲的女人喝醉，不會叫計程車uber叫一個小弟去接他。」而老公竟然答應，原PO說，「這麼晚了你還要出去，她幹嘛叫你接她，他不能叫其他人接嗎？」老公指出，「她應該是有什麼事不能處理吧。」

原PO嘆，「我滿確定他們沒有上床，我有老公的定位，也知道女老闆不是老公的菜，雖然女老闆多次稱讚老公很帥。除非他們在店裡上床，不然我看定位是沒有跑去什麼怪地方。但是我可以想像他們平常可能會打鬧嬉戲。簡單講就是完全不避嫌搞得我超級躁。」

貼文曝光後，網友紛紛留言，「如果妳擔心何不一起去呢」、「我覺得很難拒絕欸畢竟在她手下工作，要維持和平」、「妳會開車嗎？如果是我，我會説那我去接然後看女老闆的反應」、「一起去啊！不是說平常也會和前老闆聊天，一起去關心不是更好」。

原PO也補充，「這次沒跟著去是是因為主要我也很累了，而且一歲的小孩需要人顧，下次會跟著帶去給女老闆一些壓力跟暗示。」

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