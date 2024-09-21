多數台灣人薪水「能領到4萬元？」　網點出1數據：這才是現實

▲原PO好奇，在台灣工作真能領到4萬元以上？ （示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

主計總處先前公布2022年工業及服務業全體受僱員工全年總薪資，中位數為51.8萬元，換算成月薪，約為4.3萬元。近日則有網友發文表示，若扣掉理工科會做的工作，台灣人領到的薪水，真的可達4萬元以上嗎？貼文曝光後，也引發網友討論。

日前有網友在Dcard上，以「現在真的都是人人有月薪4萬以上嗎」為標題發文表示，若扣掉理工科會做的工作，在台灣工作的薪水真的能領到4萬元以上嗎？是不是網路行銷產業比較容易達到？不過若真是如此，她也納悶，為什麼總有一堆人說生活（收入）不穩定呢？

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貼文曝光後，底下網友紛紛討論道，「4萬也很少，買車買房都不夠」、「其實很多不到4萬喔，打開人力銀行很多基本工資和3萬初的」、「起薪4萬確實是有難度，我們自己家公司起薪是36K，加獎金算一算新進過試用，勞健保扣一扣平均月薪差不多41、42k」、「看你年紀吧？新鮮人沒4萬我覺得還好」。

還有網友指出，「台灣中位數約52萬，平均一個月就是4萬，所以約一半的人達不到，而且這個數字還是未扣任何保險，這才是現實世界」。

根據主計總處統計，2022年全體受僱員工全年總薪資中位數為51.8萬元，平均數為69.3萬元，以目前全體受僱員工約817.1萬人來看，等於有一半的人平均月薪不到4.3萬元，但也有一半的人月薪超過4.3萬元。另外，若以性別來看，2022年女性全年總薪資中位數為48.1萬元，男性全年總薪資中位數為55.7萬元。