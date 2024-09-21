才剛恩愛完！男友突要求「保險套要AA制」　網點出1關鍵：有道理

▲男友認為保險套應該也要輪流買。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

為了避免因金錢起爭執，很多情侶都會採AA制。然而近日就有女網友發文表示，想不到和男友同居後，對方居然要求保險套要AA制，原因是她也會用到，所以輪流買比較公平。貼文曝光後，引發底下網友討論。

女網友在Dcard上，以「現在買保險套都必須AA嗎」為標題發文，提到她和男友近日開始同居，兩人某次發生完親密關係後，對方就提出購買保險套應該要AA制的要求，因為男友覺得兩人都會用到保險套，所以輪流買是很公平的。

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男友也說，吃飯時輪流付錢、房租一人一半都很公平，電費和網路費也是各自承擔一半，因此保險套也應該是這樣。聽到這席話，原PO頓時不知道該說什麼，現在真的連保險套都要AA制了嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「男生都不用擔心懷孕、婦科病了，還要AA的話我只會覺得......」、「什麼都能AA，保險套AA我真的不行」、「是不是常態跟你能不能接受是兩回事喔，反正我是不能接受啦，我會直接分了」。

也有網友認為，「他說得很有道理，但你不喜歡就不用接受，是我就選擇『不要做愛』，畢竟房租、吃飯是必須的，做愛不是。可以套用在所有地方：住高級飯店、搭計程車、買高級家電等『非必須』的項目，誰想要誰付費很合理」。