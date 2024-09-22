▲全家上吐下瀉送醫，元凶竟是「媽手上小傷口」。（示意圖／Pexels）



圖文／CTWANT

1位高中生因腸胃炎住院1週，後來被檢查出罹患闌尾炎，媽媽覺得奇怪，為什麼1週後才診斷出闌尾炎，懷疑之前是否有誤診。經過醫生詢問，發現高中生一家人先前因上吐下瀉送急診，原因是媽媽手上有個小傷口，但她沒有特別處理，仍繼續幫家人煮晚餐，導致食物遭金黃色葡萄球菌汙染，引發中毒。

外科醫師陳榮堅日前在臉書粉專分享個案，「有一位高中生因為腸胃炎住院一週，後來懷疑有闌尾炎而會診我。檢查後確定是闌尾炎，他媽媽就覺得很奇怪，為什麼一週後才診斷出闌尾炎，懷疑之前是否有誤診。詳細了解這位高中生病史後，得知原來一週前，他們一家四口因為上吐下瀉被送到急診。」

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醫生指出，當時媽媽手上有個小傷口，但她沒有特別處理，仍然繼續幫大家煮晚餐，不過當時她的傷口已經有金黃色葡萄球菌，因此導致全家及食物中毒，而該位高中生的病情特別嚴重，需要住院治療。

陳榮堅說明，患者一開始是因為食物感染造成急性腸胃炎，治療後大部分腫脹的腸胃已經消炎了，但是闌尾消腫比較慢，導致淋巴和靜脈回流時被阻塞，最終引發闌尾炎。經過手術處理後，病情得以痊癒，「提醒大家在做菜時，如果手上有傷口，建議在料理時戴上手套，避免受到感染」。

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