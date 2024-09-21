白手起家靠「5節儉習慣」成富翁！40歲理財達人：這樣喝咖啡最省

▲美國理財教養網站Parent Portfolio共同創辦人桑切士分享5個節儉習慣。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

美國理財教養網站Parent Portfolio共同創辦人桑切士（Jonathan Sanchez），現年40歲，由對金錢很謹慎的單親母親獨自撫養長大，而他在37歲那年資產淨值就達到了100萬美元（約新台幣3198萬元）。他18日在美國財經媒體CNBC撰文分享了自己「永不放棄的5大節儉習慣」（5 frugal habits I' ll never quit），希望能幫助自己將資源投入到對他們真正重要的事情上。

桑切士提到，他的母親是單親媽媽，她總是認真存錢、剪下並留存優惠券，依然保留著1980年代的家具與衣物。當桑切士終於畢業，初入職場成為軟體工程師時，雖然薪水不錯，他也承襲了媽媽的節儉心態，「我總是對金錢感到擔心或內疚——其中大多需要用於我們的基本生活費用，以及償還我妻子的學貸」。

桑切士說，2019年，他對金錢的態度發生了變化，當時他和妻子開始認真討論，思考該為2個年幼的孩子創造一個什麼樣的未來，2人也意識到應該累積財富，以便他們在未來能夠獲得更多機會。為此，經由自我教育與求教財務顧問，夫妻倆開始投資房地產，購買3處房產，在2020年共同推出個人理財網站Parent Portfolio，以幫助像他們一樣的小家庭。

對此，已成千萬富翁的桑切士，也分享了5個「永不放棄」的節儉習慣：

1. 成為圖書館的常客：圖書館是度過午後時光的好去處，它提供了許多人可能不知道的免費資源，包括借書、3D列印機、桌遊、視聽播放器等等，有些社區也會有豐富的活動，例如烘焙課程、藝術教學等等，「無論我賺多少錢，我都會確保自己有一張借書卡」。

2. 自己煮咖啡：許多人每天早上都會喝1杯咖啡，如果每天去外面購買，很快就會成為一種「昂貴的習慣」。因此，他會在雜貨店購買磨好的咖啡粉，每天睡前設定好咖啡機，以便第2天能馬上煮咖啡，「這個流程讓我省下早上準備的時間與金錢」。不過，他和妻子也會隨意坐在咖啡店裡，但僅限於每月設定的預算金額。

3. DIY修理工作：如果家裡東西壞了，他會先試著自行修理，「對我來說，節儉不只是省錢，而是愛護我們已經擁有的財產」。例如，他和妻子的臥室有個梳妝台，有幾次抽屜的塑膠導軌已經無法順利支撐，此時他就會鑽上螺絲，而非直接汰換，「只需花費不到幾美元，我就可以延長梳妝台的使用壽命，最終反而節省更多的錢」。

4. 謹慎使用信用卡：儘管現在家用負擔減輕很多，他仍不想依賴「未來的薪水」來購買「現在的東西」。為此，他每個月必定會還清卡費，以免支付額外的利息錢，他強調，只有在已經擬好預算、同時確信帳戶裡有足夠的現金時，他才會刷卡消費。不過，他也會研究信用卡的點數累積方式、回饋規則，像是用於兌換租車費用、免費航班、換取禮品卡，而他也因此替換掉一台用了10年的20吋電視機，開心領回全新4K液晶電視。

5. 只買二手車：他和妻子都不是愛車的人，2人會盡可能長時間保養車子，家裡的2輛車分別是2005年出廠的釷星Vue、2013年出廠的SUV休旅車，里程均已超過10萬哩。為此，夫妻倆選擇投資在定期保養上，若需要更換新的變速箱，則會思考究竟是更換零件，還是買一台新車更具成本效益。另外，購買二手車時，也需根據里程、出廠年份、事故紀錄、整體評分等等綜合考量，雖然家中的休旅車入手時已行駛了8萬哩，但在3年後，他們仍然保有這輛車。

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