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「重組肉」不健康？　營養師破解3迷思： 那不是膠水

許多人的觀念都認為重組肉不健康。（示意圖／翻攝Pexels）

▲市面上有許多平價牛排肉、平價火鍋肉片或漢堡肉等，幾乎都是重組肉。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

許多人的觀念都認為重組肉不健康，但民眾日常生活中其實經常接觸到重組肉，舉凡平價火鍋的肉片、早餐店漢堡肉、夜市平價牛排、熱狗、火腿、培根、香腸、魚板、肉丸加工品、雞塊、加工魚排等等都屬於重組肉。許多人對重組肉會有迷思，對此，營養師鄭惠文表示，其實只要符合法規、適量食用，正常的生理代謝都不用擔心。

鄭惠文在臉書粉專「Rain Bread 飲食信仰-鄭惠文營養師」發文表示，重組肉的定義是禽畜肉或水產品經過組合、黏著或壓型等加工程序，製作成肉排、肉片、肉塊等產品，「主成分有蛋白質、澱粉、TG酵素、磷酸鹽類」，蛋白質就是由碎肉聚集成整塊的重組肉；而澱粉作為黏著劑，同時可改善肉品肉質與口感；TG酵素全名為轉麩醯胺酸酶（Transglutaminase），屬酵素型黏著劑，將蛋白質成分黏合在一起；磷酸鹽類作為黏著劑，同時也能保水，使產品保有水分與柔嫩口感。

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鄭惠文說明，常見的重組肉有漢堡排、香腸、火腿、培根、熱狗、雞塊、魚排、魚板、丸子類加工品，「由於重組肉是由多塊肉組合而成，有些產品會先打成絞肉再組合，加工過程中已接觸到細菌並混入肉排內部，所以必須全熟食用，讓肉排均勻受熱並完整殺菌，才能降低食安風險」。

鄭惠文也提醒，許多重組肉外觀和原肉相似，單純以肉眼難以分辨，因此業者應依規定標示「重組」或同字義，或加入相關文字說明。不過像是漢堡肉、熱狗、火腿、培根、香腸、加工肉丸等，大部分民眾知道這些是加工過的重組肉品，則可以不用標示。

鄭惠文表示，許多新聞標題對重組肉的解讀，就是「用膠水黏的重組肉」、「重組肉沒營養」、「重組肉高磷恐傷身」等，「但難道重組肉一定不好嗎？我們來一一破除重組肉迷思」。

第一個迷思為「用膠水黏的重組肉？」鄭惠文說明，其實膠水指的是澱粉、TG酵素、磷酸鹽類等「合法食品添加物」，都是可以作為黏著劑，讓碎肉緊密接合在一起，烹煮過程中才不至於散開，市售產品都應符合法規的添加限量使用這些食品添加物。

第二個迷思為「重組肉沒營養？」鄭惠文指出，與新鮮的原肉相比，重組肉的食品添加物跟鈉含量、熱量普遍會比較高，但考量消費者預算、店家成本，總是有需求才讓這樣的產品應運而生。

第三個迷思為「重組肉高磷恐傷身？」鄭惠文表示，磷酸鹽傷身或是腎的重點是要考慮「食用量」，成人磷的建議攝取量為每天800毫克，「每天」要吃超過40個冷凍雞塊、100克的漢堡排6片、12條香腸、2客以上夜市牛排、三餐都吃平價火鍋的肉片才會超過，「如果我們降低食用重組肉的頻率與份量，其實是不用太擔心磷的問題唷」。

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