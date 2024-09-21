科技巨頭保鑣費用曝光！　「這1人」年砸7.5億保護自己

▲祖克伯。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

科技巨頭高層的一言一行，日常都備受外界矚目。近日《財星》雜誌公布了一份報告，詳細列舉了五位科技公司CEO的年度保安開支，數字之大令人咋舌。其中Meta執行長祖克伯一年砸下2340萬美元（折合新台幣約7.5億）元的費用位居第一。

根據媒體報導指出，在這份榜單中，Meta公司的執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）以驚人的2340萬美元（約合新台幣7.5億元）的年度保安費用。這筆費用包含940萬美元的直接安全支出、1400萬美元的稅前津貼，主要是用於祖克伯及其家人的額外安保需求。值得注意的是，這個數字超過了其他科技公司的三倍之多。

緊隨其後的是Alphabet公司的執行長皮查伊（Sundar Pichai），2023年Alphabet為保障皮查伊的安全投入了680萬美元（折合新台幣2.1億元），除了人身安全保障外，這筆費用還包括為皮查伊提供專車和私人飛機等服務。

特斯拉（Tesla）的執行長馬斯克（Elon Musk）以240萬美元的安保費用位列第三。值得一提的是，這筆費用是支付給馬斯克自己旗下的安保公司的。此外，截至今年2月，特斯拉還額外支付了50萬美元用於馬斯克的安全保障。

第四位是輝達（NVIDIA）的執行長黃仁勳，輝達在2024財年為黃仁勳的住宅安保和諮詢服務支出了約220萬美元。除此之外，公司還為監控服務和車輛駕駛服務支付了數十萬美元。

而蘋果（Apple）公司執行長庫克（Tim Cook）以82萬美元的安保費用排在第五位。雖然這個數字相對較低，但蘋果為庫克的私人飛機支出了高達1600萬美元，遠遠超過其安保費用。

安全服務公司LionHeart的執行長赫佐格（Bill Herzog）在接受採訪時強調，對於這些全球最富有的人來說，投資個人安全是至關重要的，這些高管很可能成為攻擊目標，如果他們遭遇不測，公司可能在財務和聲譽上蒙受巨大損失。

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