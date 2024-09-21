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EZY8216航班起飛發生爆炸！乘客全嚇傻　元凶抓到了

易捷航一架航班即將起飛時傳出爆炸，機艙內充滿刺鼻煙霧，所有乘客被緊急疏散 ！（圖／翻攝自X）

▲易捷航一架航班即將起飛時傳出爆炸，機艙內充滿刺鼻煙霧，所有乘客被緊急疏散 ！（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

英國易捷航空(easyJet)一架從希臘克里特島(Crete)飛往英國蓋特威克(Gatwick)的EZY8216航班日前發生爆炸聲響，當時機艙內充滿刺鼻煙霧，所有乘客被緊急疏散，情況一度混亂，而整個疏散過程也被機上乘客記錄下來，後來證實爆炸物是電子煙，虛驚一場。

班機起飛前機艙冒火光！乘客嚇傻驚慌逃下機　竟是電子煙爆炸

▲易捷航一架航班即將起飛時傳出爆炸，機艙內充滿刺鼻煙霧，所有乘客被緊急疏散 ！（圖／翻攝自X）

從社群平台上畫面可見，乘客陸續從機艙口順著充氣墊離開客機，根據《太陽報》等外媒報導，這起事件發生在17日，易捷航空一架編號EZY8216的航班，當時正要從希臘克里特島飛往英國蓋特威克，正當飛機準備要起飛時，機上一個裝有電子煙和備充電池的袋子突然爆炸，機上236名乘客在空服人員的指示下進行緊急撤離。

從機上乘客拍攝的畫面可見，當下機上情況十分混亂，另有目擊者表指出，他們見到機艙內冒出巨大紅光和火焰，甚至傳出濃濃黑煙，另據當地媒體指出，這起意外所幸未造成乘客受傷，但有一名乘客使用滑梯時擦傷。

針對這起事故，易捷航空表示，EZY8216航班在出發前，一名乘客的隨身行李起火所以進行疏散，機組人員立即遵照程序，疏散乘客與通報消防人員，乘客在航站受到照顧後，已安排替換機組人員與飛機，在當天稍晚時間將乘客安全送回家。

類似的狀況過去易捷航空也曾發生過，2023年5月，一架編號U2-1517的A320空中巴士，從日內瓦（Geneva）飛往阿姆斯特丹（Amsterdam），未料飛機飛到2.1萬公尺的高空時，機艙內突然發出爆炸聲響，隨後一個置物箱開始冒煙，打開後發現是裡面兩個手提袋起火燃燒。所幸有數名臨危不亂的乘客立刻衝上前徒手滅火，飛安調查報告事後指出，火勢是由一個手提袋內的電子煙發生「熱失控」（thermal runaway）引起。

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