屁孩們剉咧等！基隆學校也陷「改名之亂」淪監獄　市府出手了

▲基隆3間學校校名遭惡改。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、黃資真／基隆報導

近日網路掀起一波竄改校名風潮，全台多間學校的Google地名被變更，其中基隆隆聖國小、東新國小與碇內國中等3間學校被更改成「高級監獄」、「監獄國民小學」，基隆市府回應，目前已蒐集相關事證，將追究法律責任。

基隆市府說明，各校在Google地圖上的名稱遭到惡意修改，已嚴重侵害各校的合法權益及名譽，並影響教育機構的形象。目前已蒐集相關事證，若仍有故意侵害行為，將依法追究責任，並請求司法單位介入偵辦，以維護基隆市各校的權益。呼籲社會各界共同抵制此類不法行為，確保教育環境的安全與信任；目前回報有隆聖國小、東新國小與碇內國中遭到竄改，教網中心刻正持續調查確認中，也已協助學校提出更正申請。

除了基隆市外，台南的曾文農工變成「國立曾文高級監獄看守所」，國立新營高中變「國立新營女子高級學校」、台南應用科技大學變「台難硬用科技大學」；桃園平鎮高中被改成「桃園市立平鎮高級汽車旅館」；台北育成高中變成「菜瓜布高級中學」；新北市竹林高中甚至不只一次被迫更名成「私立竹林高級宥登」、「新北市私立竹林高級養老院」、「新北市私立竹林高級養老院」等，竄改校名儼然成為屁孩們的惡趣味。