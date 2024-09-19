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雲嘉強棒力挺謝國樑　張嘉郡、王育敏籲勿讓罷免耽誤基隆

▲雲嘉強棒力挺謝國樑 張嘉郡、王育敏籲勿讓罷免耽誤基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲雲嘉強棒張嘉郡、王育敏挺善樑：基隆正在起飛，勿讓罷免耽誤基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

立法委員王育敏、張嘉郡18日赴基隆市區支持基隆市長謝國樑，並享用基隆有愛店家美食-遠東泡泡冰。張嘉郡強調，基隆市在有國際觀、有愛的謝國樑市長的帶領下正在進步；王育敏也強調，根據最新民調，謝國樑市政滿意度已達六成，更證明了罷免不是主流民意。兩人共同呼籲市民務必在10月13日投下不同意罷免票。

張嘉郡表示，自己跟謝國樑認識將近20年，謝市長是一個為了朋友能兩肋插刀，不論任何職務都是全力以赴的人。自從謝國樑當爸爸後，致力把愛帶進基隆，讓基隆成為有愛的城市；此外，他勇於捍衛市產，基隆市政府在東岸商場案已連四勝，完全站得住腳。她呼籲，不要因為看到民調領先而掉以輕心，若看見他的溫暖與勇敢，請市民朋友務必在10月13日投下不同意罷免票。

王育敏表示，自己除了是嘉義女兒外，另一身分是基隆媳婦，結婚後在基隆住了數年，也期望基隆能變得越來越好。她也指出，最有愛心、有溫度的謝國樑市長在今年7月成立了兒少處，組織改革大刀闊斧實屬不易，還在基隆各區推動室內兒童樂園，期待謝國樑市長能繼續照顧更多小寶貝，完成施政願景，讓基隆成為亞洲最有愛的城市。

同時，三位更一起造訪基隆在地美食遠東泡泡冰，該店更參與了社會處有愛店家計畫，在市府補助與輔導下增設了無障礙斜坡板與服務鈴，讓有特殊需求的民眾能無障礙享用綿密香醇的泡泡冰。

謝國樑表示，感謝雲林與嘉義的立委好友前來基隆支持自己。隨著投票時間逼近，基隆市民越來越反對罷免，且認為這場投票是不必要的，但由於已經成案，必須投票，故懇請基隆市民一定要出來投不同意罷免票。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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