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海灘被外地業者插滿陽傘！大武崙沙灘「墾丁化」　當地人超怒

被外來業者插滿陽傘　當地人怒批：基隆大武崙沙灘墾丁化

▲基隆大武崙沙灘「墾丁化」，有外來業者佔地為王（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

日前墾丁爆陽傘亂象，現在基隆大武崙沙灘又「墾丁化」，半片海灘全被外地業者插滿陽傘，晚上還放橡皮艇、陽傘，讓當地業者看了超怒。

據了解，去年8月大武崙沙灘發生一天3起溺水案，3人死亡，市府將沙灘封閉，把水域警示線拉近，也增加動力救生艇等再開放，夏季許多人會到大武崙沙灘玩水，但沙灘卻也因此出現亂象，外地業者違規設置陽傘，還有人在沙灘露營、烤肉。

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議員吳驊珈接獲陳情，18日跟市府產業發展處到場會勘。吳驊珈表示，合法商家都守規範，但很多不合法業者設陽傘，打1999也不能解決。

據中視新聞報導，當地民眾批，該業者從去年就這樣，霸佔沙灘，大武崙根本墾丁化。當地業者嘆，這家外來業者在沙灘到處插陽傘，佔據60%，而他都守規範，顧客有需求才會出動陽傘，外來業者一頂500元大賣，他一頂200元反而沒人問。

事實上，基隆市府之前也有介入，開罰佔地業者，但因為大武崙沙灘不是登記的國有地，是無主地，開罰無法源依據，被業者反告，市府吃敗訴。基隆市府表示，要先完成地登錄程序，登陸成國有地就能立法源改善沙灘。

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