自認不在黨核心　蔡壁如聽聞黃珊珊「代柯赴美」錯愕：蛤？代表誰？

▲前民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者許權毅攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城案等風波，重創民眾黨支持度，對於黨內是否應有代理黨主席？前民眾黨立委蔡壁如今（21日）受訪時坦言自己不在黨的核心，在地方就是做好地方的角色。而有媒體詢問，被民眾黨停權3年的立委黃珊珊昨代表柯文哲赴美參加國防工業會議，蔡壁如則是一臉錯愕反問媒體「她出國？」媒體追問黃是否代表柯文哲赴美？蔡則繼續反問，蛤？她代表柯主席嗎？還是代表誰？

對於民眾黨到底有沒有代理黨主席，蔡壁如坦言，因為她不在黨的核心裡面，那他們自己現在形成一個所謂的危機處理小組，大概分三個部分，第一，中央黨部有一些事務黨工維持黨的運作，不選舉的時間，她覺得黨的運量慢慢把它萎縮，最大的能量、資產應該是八席的立委在立院的攻防。

蔡壁如表示，能夠做好民眾黨成績的表現，可能也是在立法院，所以這是第二個部分，期待這八名立法委員，能夠為民眾黨好好的發光發熱。

蔡壁如續指，第三點就是在地方黨部，因為過去大家都認為，民眾黨沒有地方組織，是不是趁這個時間點，自己常常講說，「疾風知勁草，其實春風吹又生」，那這樣子的一個整合之後，地方的小草跟地方的組織，是不是能夠向下扎根，然後也可以向上成長。

而蔡壁如20日出席民眾黨在高雄舉辦的活動，提到2022年的九合一大選，民眾黨各縣市候選人都已提名，卻差點被網紅「四叉貓」劉宇團滅，她接下任務的第一個動作，就是去找四叉貓直球對決。四叉貓同日晚間也在臉書發文回應，「小草們聽到沒有，我被認證當年差點把你們給團滅了。」

對此，蔡壁如今受訪時解釋，2022年大概那時候是，民眾黨第一次參與九合一選舉，很多網路的媒體、網紅，四叉貓說白營的候選人有酒駕、黑紀錄，那時候柯文哲請她出來當2022的選戰小組召集人，大家也對臉書上「那你就給我摸頭，我讓你摸頭的那張照片」印象深刻。

至於是否再當救援投手？蔡壁如表示，自己現在不在黨中央，在地方就是做好地方的角色，除了感謝盧秀燕市長，讓她在市府裡頭當顧問，在地方上面也可以廣結善緣，除了幫盧市長在地方上面跑活動，也是希望能夠凝聚民眾黨地方組織的成長。

而被民眾黨停權3年、拔除立院黨團副總召的立委黃珊珊，昨晚19時已搭乘飛機，代替人在台北看守所的黨主席柯文哲前往美國參與美台國防工業會議，對此，蔡壁如受訪時一臉錯愕反問媒體，她出國？「果然我都不關注黨中央人事，等我了解，下次問我，我再回覆。」

媒體也追問黃珊珊是否代表柯文哲參加，蔡壁如又反問媒體，蛤？她代表柯主席嗎？還是代表誰？等我了解我再回答。

