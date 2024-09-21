總預算被退回　吳崢嘆全體人民受害：接下來藍白宣傳所有建設都是騙

▲高金素梅向卓榮泰抗議原住民禁伐補償條例。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

昨（20日）是立法院新會期開議，立委高金素梅提案將「114年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表-營業及非營業部分）」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」全數退回，最終立院表決在藍白優勢下，將中央政府總預算退回程序委員會。民進黨發言人吳崢表示，接下來民眾看到的所有藍白立委宣傳的藍白爭取、政績、建設都是騙，「藍白不讓政府做事、要讓台灣空轉，已經發生！無論支持哪個政黨都將受害，而且無一倖免。」

昨院會報告事項之一是行政院函請審議「114年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表-營業及非營業部分）」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」案。

議事處意見，則是擬請院會定期舉行會議，邀請行政院院長、主計長 、財政部部長、國家發展委員會主任委員及相關部會首長列席報告114年度施政計畫、「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設 計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢。

然而對於該案，立委高金素梅提案退回程序委員會，民進黨團則表達異議，最終在藍白合情況下，現場105位立委投票表決，以贊成59位、反對46位通過，將該案退回程序委員會。表決期間，高金素梅也再次為原民禁伐補償條例，走到行政院長卓榮泰位置叫囂，場面火爆。

對此案，吳崢表示，藍白聯手退回明年總預算，立法院這個會期開始，熟悉又可惡的藍白亂象即刻重現！第一天就「藍白合」完全不演，明年度2025年的中央政府總預算案，遭到藍白聯手以59票退回。

吳崢指出，沒有預算，政府就沒辦法做事，這攸關每個人的權益。黃國昌、傅崐萁上個會期自己擴權濫權，這個會期馬上要讓台灣空轉、讓政府停擺，完全是惡霸土匪行徑！

吳崢呼籲民眾注意，接下來看到的所有藍白立委宣傳的藍白爭取、藍白政績、藍白建設，都是騙！攏是假！「藍白不讓政府做事、要讓台灣空轉，已經發生！無論在哪個縣市、支持那個政黨都將受害，人民成為最大受害者，而且無一倖免。」