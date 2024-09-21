蔡壁如：小草不會回歸藍綠「僅不表態」　2026藍白合要看柯文哲案發展

▲前民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量今（21) 舉辦第三勢力興衰起落研討會，包含綠黨、社民黨、小民歐巴桑聯盟、台灣基進領頭人都到場，而前民眾黨立委蔡壁如也出席，會前也接受媒體聯訪。蔡壁如分析，在柯文哲事件後，她認為小草不大可能回歸藍或綠，而是傾向不表態。至於2026大選是否藍白合？蔡則認為，要看三個狀態，包含柯文哲案的發展、民眾黨未來走向集體領導的變化，以及小草們能不能接受這樣的狀態。

對於為何出席研討會，蔡壁如表示，這是時代力量對於大選的檢討，月初王婉諭打電話邀請，不知道主辦邀請第三勢力政黨代表的原則為何，但她還是想參加，因為2012年到2016年台灣第三勢力政黨票約22%，從2016年到2024年，第三勢力政黨票與國民黨、民進黨三分天下、形成賓士板塊，經過3、4次總統大選，第三勢力有他存在的價值。

有媒體詢問，民眾黨是否可能因黨主席柯文哲一連串爭議泡沫化？蔡壁如分析，在柯文哲事件後，她認為小草不大可能回歸藍或綠，這段時間他們比較傾向不表態，經過3、4次總統大選，已經形成第三勢力的政黨票，從2000年政黨輪替後，政大政研所做對兩岸統獨的民意調查，大多數民眾對兩岸都希望維持原狀。

蔡壁如表示，對第三勢力選民來講，會認為民進黨、國民黨都已經完全執政過了，你們基本上是一樣的，所以她個人認為這第三勢力的小草或其他的第三勢力支持者，不會回歸到國民黨跟民進黨，目前可能是隱性的選民。

媒體追問2026大選是否藍白合？蔡壁如指出，台灣的政治變化太快了，現在去預估2026，自己又不是預言家又不是神仙，這時候沒有辦法討論這麼多，但可以從歷史的軌跡來回推。

蔡壁如認為，2026的藍白到底要不要合，接下來有三個狀態要去看的，第一、柯文哲案的發展，第二、民眾黨一人政黨之後，要走向集體領導，是要用什麼樣的形式領導大家？第三、這些小草或民眾黨支持者，能不能接受這樣的狀態。

蔡壁如也指出，國民黨是百年大黨，大家想到國民黨，就覺得他就是這個樣子，所以國民黨要不要有一些創新的作為，或比較讓人家有眼睛為之一亮的小團體、政策跟行為衍生出來，這才能夠吸引年輕人，不然大家都會覺得說，國民黨裡頭沒有年輕人。