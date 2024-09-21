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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北士科成柯文哲弊案？　黃瀞瑩：「調查報告」剩政治口水在含沙射影

▲民眾黨台北市議員黃瀞瑩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨台北市議員黃瀞瑩。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

台北市議會北士科專案小組的調查報告昨（20日）出爐，報告指出，柯文哲市府在北士科一案中，有招標放水，且使財團發大財之虞。對此，民眾黨台北市議員黃瀞瑩表示，市民期待的調查報告應該是公正客觀、毋枉毋縱，但很遺憾的是，似乎只剩下政治口水在含沙射影。

黃瀞瑩提到，北士科專案調查小組歷經六次會議，結案報告已經出爐，不過，身為專案調查小組成員的她想說：「招標過程，合法合規、幾分證據，說幾分話」。

黃瀞瑩表示，調查過程中，多位市府官員、相關廠商皆與會，並提供許多資料說明當時的決策過程，面對調查報告的「結論」與「評論」，她有以下三點要說明：

第一、市府與元大會議是羅生門？黃瀞瑩指出，市府積極提出許多證據，證實確有該場會議，但元大僅以密函方式說明兩名與會員工已經離職。

不過，究竟有無該場會議？黃瀞瑩再指，事實上，策威顧問公司在專案小組的訪談中是有明確說明，該場會議真實存在，且元大離職員工「全程到尾都參加會議」，並願意提供人證、物證。

第二、新光人壽與柯文哲市府之間是否有涉及圖利或任何不法行為？黃瀞瑩表示，新光人壽來函，吳欣盈任職期間並未掌管不動產事務，且調查小組調查過程，並無查出任何違法讓財團發大財的事證與證詞。

第三，則是柯文哲市府積極針對流標標案進行檢討修正，難道錯了嗎？黃瀞瑩直言，調查中翻閱過往文件，可以發現柯文哲市府只是積極針對流標的標案進行檢討及動態調整招商策略，以符合市場需求，並不能簡化為「為標而標」。

最後，黃瀞瑩說，市民期待的調查報告應該是公正客觀、毋枉毋縱，但很遺憾的是，似乎只剩下政治口水在含沙射影。

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