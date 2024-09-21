不滿被控涉入京華城案　蔡壁如怒嗆洪健益：數學不好還智商有問題？

▲前民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市議員洪健益日前指控民眾黨前立委蔡壁如是「京華城案隱藏版人物」，甚至喊話自己還有證據，蔡要告快告，19日還公布「手諭」，要求蔡出來面對真相，引發各界討論。對此，蔡壁如昨則建議，洪健益如果有明確證據請交檢察官，「在司法前面大家就『直球對決』，由司法釐清吧。」蔡今（21日）受訪時表示，執政黨看起來要毀滅民眾黨，自己已經委託律師全權處理，洪健益時空都沒有搞清楚，「不曉得他是數學不好，還是智商有問題。」

洪健益日前指控蔡壁如是「京華城案隱藏版人物」，還說自己有證據，蔡要告快告。接著，洪健益19日在台北市議會受訪，隔空對蔡壁如提出3個問題，第一「你跟朱亞虎以及沈慶京見過幾次面、談的內容是什麼、兩人碰面時柯文哲在不在場」，第二「接到陳情信下手諭安排協調會後，請問柯文哲知道不知道」，第三「上次說朱亞虎的陳情信『蔡姐』可能是蔡英文，這個玩笑真的不好笑，不乾脆說蔡頭、蔡閨、蔡依林」。

對於相關指控，蔡壁如20日一早在臉書發出4點聲明，強調自己2019年就離開台北市政府，市府職務與她無關，不明白為何有人甘願冒著「加重毀謗罪」，透過媒體放話、含沙射影，「建議議員如果有明確證據請交檢察官，在司法前面大家就『直球對決』，由司法釐清吧。」

蔡壁如今出席時代力量研討會，會前也接受媒體聯訪，對於洪健益指控，蔡壁如表示，整個執政黨的某些民意代表、側翼甚至特定媒體，看起來要要全面肅殺，看起來要毀滅民眾黨，所以此時此刻，民眾黨的一言一行都要謹言慎行。

至於何時告洪健益？蔡壁如表示，自己已經委託律師全權處理了，所以這一兩天一直沒有講話，呼籲民進黨執政黨的這些側翼名嘴，柯主席案已經進入司法偵調，大家就應該要靜待司法調查，「一樣，我如果去告他，那我就不再談論洪的議題，大家到司法上面見。」

對於洪健益再曝手諭拿來當蔡壁如涉入京華城案件證明？蔡壁如表示，洪健益時空都沒有搞清楚了，「我不曉得他是數學不好，還是他智商有問題，不予評論。」

