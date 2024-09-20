低壓水彈擊全台「明晚到周日雨最猛」　熱帶系統掃過北部海面

▲低壓帶和熱帶系統影響，明晚到周日降雨最顯著。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

明天(21日)到下周二受低壓帶影響，天氣不穩定，明天全台有降雨機會，明晚到周日降雨最顯著；今下午有熱帶性低氣壓生成，氣象署預估成颱機會不高，但路徑將朝靠台灣北部海面前進，周日全台降雨機會增加。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，下周二前都將受低壓帶影響，降雨最明顯時間將落在周六晚上到周日，各地降雨機會高，容易短延時強降雨，且有局部大雨機率，基隆北海岸、南部、東南部有局部豪雨機率。

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▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻進一步說明，明天受低氣壓外圍雲系影響，也容易有短延時強降雨，北部、南部和東半部會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲轉局部短暫陣雨或雷雨，周六晚間到周日降雨最顯著。

下周一持續到受低壓帶影響，西半部有短暫陣雨或雷雨，東半部多雲到晴，午後有局部短暫陣雷雨，北部、南部、東南部有局部大雨機會；下周二和下周三低壓帶遠離，降雨將出現空檔和趨緩，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

不過黃恩鴻指出，下周四、下周五水氣稍增多，北部、東北部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

▲溫度預測。（圖／氣象署提供）

另外，台灣東南方今下午2時又有熱帶性低氣壓生成，黃恩鴻表示，該熱帶系統處於大低壓帶，不過發展條件預估沒有很好，生成颱風機會低，路徑朝西北，往靠近台灣北部海面移動，周日影響最明顯，全台降雨機會增加。

▲又有熱帶低壓生成。（圖／氣象署提供）