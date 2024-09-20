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美期刊讚台灣「值得世界學習」　分析台積電崛起2大關鍵

▲▼台灣晶片。（圖／路透）

▲台灣從代工之島變經濟奇蹟，美國期刊「中小企業、政府支持功不可沒」。（圖／路透）

文／中央社

美國「外交事務」期刊18日刊出最新文章，剖析台灣護國神山台積電的崛起之路，並盛讚台灣政府在支持產業之餘，不忘保有靈活性與競爭力，造就異常高效的生產力，一舉超越美韓躍居全球先進晶片領頭羊。

美國「外交事務」（Foreign Affairs）期刊18日刊出夏爾馬（Ruchir Sharma）的文章，他以資本主義運作為題，分享值得世界學習的台灣、瑞士與越南經驗

夏爾馬撰文指出，第二次世界大戰（World War II）過後，日本、韓國與台灣在研究發展方面投入大量心力和金錢，迅速躋身富裕國家之列，被外界譽為「亞洲奇蹟」，如今台灣已成其中最亮眼的一顆星。

台灣專注於發展為外國企業生產零件的中小企業，而非打造自有品牌的跨國企業，正是這點讓台灣在近年得以超越韓國與美國，躍居生產全球先進晶片的領頭羊，這些晶片可謂人工智慧（AI）與其他未來產業的關鍵基石。

台灣先前出口產品以紡織品與服飾為大宗，直到1970年代才出現改變，台灣和許多鄰近國家一樣，開始藉著學習西方科技來促進經濟現代化；到了1980年，台灣政府借鑑美國矽谷開始在全台設立「科學園區」確保各地均衡發展，每個園區都有互相配合的大學。

這些園區成為台灣新創企業的溫床，除了借重鄰近大學的人才，政府也祭出獎勵吸引有經驗的海外專業人士回台，部分新創企業發展成為大企業。

為了打造晶片王國，台灣招募了美國麻省理工學院（MIT）畢業、時任德州儀器集團副總裁的張忠謀，他仿效台灣過去為美泰兒公司（Mattel Inc.）等全球巨頭製造塑膠玩具的作法，設立專為他人代工的「純晶圓代工廠」台積電，他陸續斥資數以10億美元計打造多座晶片廠，如今已在其他競爭國家中取得無法超越的地位。

體積最小、運算速度最快的晶片是當今最先進數位科技不可或缺的關鍵零組件。目前全球有多達2/3的代工晶片都產自台灣，而多數都出自台積電之手。

如今的台積電，儼然成為西方政治人物推崇的工業政策產物，而它的幕後推手除了張忠謀，台灣政府也功不可沒

在夏爾馬看來，台灣政府運作相當「精簡高效」，台灣公共支出僅占國內生產毛額（GDP）約20%，公共債務則占約34%，每30名就業者中僅有1人是公務員，所有數據都遠低於其他已開發國家的平均水準。

他在文中指出，台灣透過限制政府在支出、負債、僱主和監管者的角色，成功創造出實力堪比大國的經濟體。

有別他國總在面臨新的經濟危機時砸重金紓困，台灣政府並不會在每次金融市場動盪時介入救市，或援助大型銀行和企業，即便在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間亦是如此。

2020年，台灣在財政與金融上的振興措施總額不到GDP的7%，僅為美國、歐洲、英國和日本紓困方案平均規模的1/5。

儘管台灣的稅率與其他已開發經濟體相當，但在政策預算運用上卻大不相同，社福與醫療支出較少，更多地側重於教育與研究，這也造就了台灣異常高效的生產力。

過去40年以來，台灣勞工的人均產值成長速度每年都超越四國聯盟（G4 Nations），過去4年成長速度甚至達到8倍之多。這些成就可能歸功於台灣製造業占GDP達30%的驚人占比，因為製造業是與生產力增長最密切相關的產業。

台灣在中美新冷戰局勢中致力維持中立，可以說是最具價值的戰利品。台灣身為全球最先進晶片製造者，已躋身科技業供應鏈中的關鍵環節，一旦少了台灣的晶片，中美任何一方都無法實現成為全球科技龍頭的野心。

然而，台灣在科技業的關鍵角色也招致風險升高，美國國防分析人士擔心，台灣的晶片廠集中在台灣本島，使台灣極易受到來自中國的飛彈威脅或海上封鎖。但夏爾馬認為來自中國的威脅是台灣成功的最佳證明，並稱若中國無法成功阻撓國際社會承認台灣的地位，各國將更廣泛地研究台灣的資本主義民主模式。

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