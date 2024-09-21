苗栗大雷雨國家警報！豪大雨炸2縣市　雨神伴週末

▲北部、南部、東南部地區及澎湖有短暫陣雨或雷雨出現。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天（21日）受熱帶性低氣壓外圍雲系及低氣壓影響，北部、南部、東南部地區及澎湖有短暫陣雨或雷雨出現。中央氣象署今早針對苗栗發佈大雷雨國家警報；苗栗、台中豪大雨特報。

受到熱帶性低氣壓外圍雲系、低氣壓影響，環境不穩定，北部、南部、東南部地區及澎湖不定時有短暫陣雨或雷雨出現，且有局部大雨發生的機率，而其他地區及金門、馬祖白天大多仍為多雲到晴，感受悶熱，不過下午之後水氣增多，各地降雨機率增加，且對流發展旺盛，易有短延時強降雨，晚起基隆北海岸、南部及東南部地區有豪雨發生的機率，請注意天氣的變化並攜帶雨具備用；氣溫方面，因雲多降雨，各地高溫約32、33度左右，沒下雨時仍較悶熱。

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▲苗栗發佈大雷雨國家警報。（圖／中央氣象署，下同）

晚起至22日低壓帶影響，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，尤其基隆北海岸、南部、東南部地區有局部豪雨發生的機率，北部、南部及東南部地區有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

23日低壓帶影響，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，北部、南部及東南部地區有局部大雨發生的機率。24日及25日低壓帶逐漸遠離，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，24日清晨至上午北部地區亦有零星短暫陣雨或雷雨。

▼苗栗、台中豪大雨特報。