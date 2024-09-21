今起各地大雷雨游擊　專家示警：明後天最不穩定

▲今起各地有局部大雷雨，明後天降雨多、雨勢更大。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

熱帶性低氣壓今(21日)將進入台灣北方海面，沒有發展颱風機會，不過隨著熱帶低壓移動的西南季風強風軸水氣西移，併入季風低壓環流，這股水氣的影響才是要注意的地方。今起各地都有局部大雷雨，晚間過後南部、東南部雨較大，明天和下周一將是最不穩定時刻，降雨多、雨勢大。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，TD-19熱帶性低氣壓中心已經很快的來到台灣東北方海面，今天白天它會進入台灣北方海面，然後遇上今天下午逐漸南下的大陸高壓前緣東北風，接著就會減弱，並且逐漸轉化為南北風交會的狹長低壓帶中的一部分，沒有進一步發展為颱風的機會。

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不過，吳聖宇提醒，雖然TD-19熱帶性低氣壓發展不起來，但是隨著它來到台灣以北，跟著移動的西南季風強風軸水氣也會逐漸西移，最後合併到位於廣東沿岸的季風低壓環流內，對台灣來說，這股水氣的影響才是真的要注意的地方。

今天台灣附近的水氣將越來越多，吳聖宇分析，白天配合熱力作用，要注意陸地上或是沿岸旺盛熱對流發展，各地都有機會出現局部大雷雨。今天晚間直接受西南季風水氣影響的嘉義以南、恆春半島以及台東地區仍將持續有雨，雨勢會比較大。值得注意的是，隨著北邊東北風往南推，跟西南季風交會，在南北風交會區域的台灣海峽北部到北部海面一帶，今晚也會有比較旺盛對流系統持續發展，不排除影響到中北部、東北部陸地。

▲隨西南季風強風軸水氣併入季風低壓環流，明後天降雨更顯著。（圖／天氣職人吳聖宇臉書）

明天(22日)位廣東沿岸季風低壓逐漸加深，台灣附近南北風對峙情況將最為明顯。吳聖宇指出，嘉義以南、恆春半島、台東要留意西南季風水氣可能帶來大雨甚至局部豪雨。嘉義以北到東北部則要注意南北風交會區域上的不穩定環境，可能會有較旺盛對流系統發展且帶來局部大雨，如果對流發展非常旺盛，也不排除會有局部短時豪雨，天氣可說是最不穩定的一天。

吳聖宇表示，下周一(23日)廣東沿岸季風低壓將逐漸往北推進，同時北邊南下的東北季風較為減弱，南北風交會對峙區域有向北抬的趨勢，台灣附近慢慢轉為偏南風主導的環境，迎風面中部以南地區、恆春半島、台東一帶仍將持續有短暫陣雨或雷雨，仍可能有局部較大雨勢機會，中部以北、東北部還是要留意熱力作用引發的旺盛熱對流現象，也會有局部大雨出現的情況，整體天氣還是不穩定。

下周二(24日)季風低壓推入廣東內陸後逐漸減弱，不過台灣附近仍是偏南到西南風環境為主，吳聖宇說明，中南部地區、恆春半島一帶仍持續有短暫陣雨或雷雨，白天陸地上配合熱力作用，也還是會有熱對流發展帶來局部雷雨的情況，整體雨勢會比周一再減小，但還是要注意局部較大雨勢出現的機會。

吳聖宇提醒，TD-19熱帶性低氣壓仍是一個曇花一現的產物，要留意的還是西南季風水氣的轉移，配合北方東北風南下交會所引發的不穩定天氣現象，尤其明後兩天(22日到23日)仍是最不穩定的一段時間，降雨多、雨勢大。