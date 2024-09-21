　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今起各地大雷雨游擊　專家示警：明後天最不穩定

▲▼天氣 大雷雨 午後大雨 暴雨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今起各地有局部大雷雨，明後天降雨多、雨勢更大。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

熱帶性低氣壓今(21日)將進入台灣北方海面，沒有發展颱風機會，不過隨著熱帶低壓移動的西南季風強風軸水氣西移，併入季風低壓環流，這股水氣的影響才是要注意的地方。今起各地都有局部大雷雨，晚間過後南部、東南部雨較大，明天和下周一將是最不穩定時刻，降雨多、雨勢大。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，TD-19熱帶性低氣壓中心已經很快的來到台灣東北方海面，今天白天它會進入台灣北方海面，然後遇上今天下午逐漸南下的大陸高壓前緣東北風，接著就會減弱，並且逐漸轉化為南北風交會的狹長低壓帶中的一部分，沒有進一步發展為颱風的機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，吳聖宇提醒，雖然TD-19熱帶性低氣壓發展不起來，但是隨著它來到台灣以北，跟著移動的西南季風強風軸水氣也會逐漸西移，最後合併到位於廣東沿岸的季風低壓環流內，對台灣來說，這股水氣的影響才是真的要注意的地方。

今天台灣附近的水氣將越來越多，吳聖宇分析，白天配合熱力作用，要注意陸地上或是沿岸旺盛熱對流發展，各地都有機會出現局部大雷雨。今天晚間直接受西南季風水氣影響的嘉義以南、恆春半島以及台東地區仍將持續有雨，雨勢會比較大。值得注意的是，隨著北邊東北風往南推，跟西南季風交會，在南北風交會區域的台灣海峽北部到北部海面一帶，今晚也會有比較旺盛對流系統持續發展，不排除影響到中北部、東北部陸地。

▲▼隨西南季風強風軸水氣併入季風低壓環流，明後天降雨更顯著。（圖／天氣職人吳聖宇臉書）

▲隨西南季風強風軸水氣併入季風低壓環流，明後天降雨更顯著。（圖／天氣職人吳聖宇臉書）

明天(22日)位廣東沿岸季風低壓逐漸加深，台灣附近南北風對峙情況將最為明顯。吳聖宇指出，嘉義以南、恆春半島、台東要留意西南季風水氣可能帶來大雨甚至局部豪雨。嘉義以北到東北部則要注意南北風交會區域上的不穩定環境，可能會有較旺盛對流系統發展且帶來局部大雨，如果對流發展非常旺盛，也不排除會有局部短時豪雨，天氣可說是最不穩定的一天。

吳聖宇表示，下周一(23日)廣東沿岸季風低壓將逐漸往北推進，同時北邊南下的東北季風較為減弱，南北風交會對峙區域有向北抬的趨勢，台灣附近慢慢轉為偏南風主導的環境，迎風面中部以南地區、恆春半島、台東一帶仍將持續有短暫陣雨或雷雨，仍可能有局部較大雨勢機會，中部以北、東北部還是要留意熱力作用引發的旺盛熱對流現象，也會有局部大雨出現的情況，整體天氣還是不穩定。

下周二(24日)季風低壓推入廣東內陸後逐漸減弱，不過台灣附近仍是偏南到西南風環境為主，吳聖宇說明，中南部地區、恆春半島一帶仍持續有短暫陣雨或雷雨，白天陸地上配合熱力作用，也還是會有熱對流發展帶來局部雷雨的情況，整體雨勢會比周一再減小，但還是要注意局部較大雨勢出現的機會。

吳聖宇提醒，TD-19熱帶性低氣壓仍是一個曇花一現的產物，要留意的還是西南季風水氣的轉移，配合北方東北風南下交會所引發的不穩定天氣現象，尤其明後兩天(22日到23日)仍是最不穩定的一段時間，降雨多、雨勢大。

ET快訊
獨／西部「3地震帶」防規模7強震！學者：威脅人口密集、科學園
被笑「側面看像鴨子」！口罩男砸55萬整形　前後對比照曝
熱帶低壓就在台灣頭頂！　鄭明典示警了
16歲哥哥「肉身保護」喪命　國中弟插管治療搶命中
快訊／大雷雨狂炸！　苗43線「黃泥傾瀉」空拍畫面曝
他揭郭書瑤「三塊布禮服」1缺點：我以為是Makiyo

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不是「北半球」！赴日見櫻花妹都不露1部位　台灣妹驚：很精緻

酸消防員「閒閒沒事幹」　大媽聽到火災地點慌了：好像是我家

被朋友笑「側面看像鴨子」！口罩男狠砸55萬整形...前後對比照曝

熱帶低壓就在台灣頭頂　鄭明典示警：可能有意外強對流

今起各地大雷雨游擊　專家示警：明後天最不穩定

486揭郭書瑤「三塊布禮服」1缺點：我以為是Makiyo

吃對「1水果」狂甩重度脂肪肝！　還降3成膽固醇

剪票員遭「無票硬闖旅客」掐脖　台鐵董座贈紅包壓驚：負責盡職

獨／利吉鹿野斷層「百年未見6.5地震」　學者：東南部強震風險高

獨／西部「3地震帶」防規模7強震！學者：威脅人口密集、科學園區

他砸15萬爆買iPhone 16　果粉4：30就衝直營店排隊

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

大谷翔平單季51-51神紀錄　主播喊：棒球史上最偉大的一天

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

22歲台男赴陸失聯第25天　曾用IG「閱後即焚」報平安

小S喝醉「連發50條語音訊息！」　蔡康永一看：當然一條都不聽XD

高雄惡火16歲兄喪命樓梯口　弟40%燙傷...全家福惹鼻酸

大咖都在Disney+！朴信惠.金泰梨重磅回歸　現訂閱下殺5折還能擁有金秀賢.池昌旭

蝸牛小米粽3死！8人體內驗出托福松　廚房找到「一包拆封芬普尼」

不是「北半球」！赴日見櫻花妹都不露1部位　台灣妹驚：很精緻

酸消防員「閒閒沒事幹」　大媽聽到火災地點慌了：好像是我家

被朋友笑「側面看像鴨子」！口罩男狠砸55萬整形...前後對比照曝

熱帶低壓就在台灣頭頂　鄭明典示警：可能有意外強對流

今起各地大雷雨游擊　專家示警：明後天最不穩定

486揭郭書瑤「三塊布禮服」1缺點：我以為是Makiyo

吃對「1水果」狂甩重度脂肪肝！　還降3成膽固醇

剪票員遭「無票硬闖旅客」掐脖　台鐵董座贈紅包壓驚：負責盡職

獨／利吉鹿野斷層「百年未見6.5地震」　學者：東南部強震風險高

獨／西部「3地震帶」防規模7強震！學者：威脅人口密集、科學園區

橫掃3金！　舉重小將陳冠伶舉重世青賽打破3項青年世界紀錄

北士科成柯文哲弊案？　黃瀞瑩：「調查報告」剩政治口水在含沙射影

泰昂6局好投、史旺森首局開轟　小熊擊敗國民續拚外卡席次

不是「北半球」！赴日見櫻花妹都不露1部位　台灣妹驚：很精緻

美大選提前投票開跑！　「川普票倉」喬治亞州要求人工計票惹議

酸消防員「閒閒沒事幹」　大媽聽到火災地點慌了：好像是我家

台灣「國產7人座Hyundai Custin」2.0升新動力曝光！生產13輛埋伏筆

恐致癌！　「1顏色食物」譚敦慈警告小心

必勝客「13吋大比薩下殺半價」周末限定吃！21種口味任選

擴大招募科技人才　永慶房產集團前進CakeResume就業博覽會

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

生活熱門新聞

YT榨乳片被封　正妹「人體彩繪打掃」吸百萬觀看

讀畢業一定賺錢？眾人點名2系誤會大了

好市多「握壽司」賣不完怎麼辦　影片揭密引朝聖

頂呱呱震撼2牛津女大生：根本天堂

低壓水彈擊全台「明晚到周日雨最猛」　熱帶系統掃過北部海面

他揭1飲料超像蘋果西打！千人掀論戰

十盛大逆轉網力挺店長親上線回覆

八方雲集「1飲品超意外」　妹子驚：打趴手搖飲！

狠愛演拆夥4年　老粉喊「他是最大贏家」

快訊／9縣市大雨特報　一路下到入夜

快訊／大雷雨炸整晚！　苗栗「土石流」淹沒山路

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

景美女中校排名掉到28　校長曝3原因

愛情來了！4生肖下半年遇「鳳閣星」迎真愛

更多熱門

相關新聞

熱帶低壓就在台灣頭頂　鄭明典示警：可能有意外強對流

熱帶低壓就在台灣頭頂　鄭明典示警：可能有意外強對流

昨下午生成的第19號熱帶性低氣壓今(21日)將進入台灣北方海面，沒有發展颱風機會，前氣象局長鄭明典今在臉書貼出衛星雲圖，指出有兩個旋轉中心。鄭明典表示，熱帶低氣壓強度不高，但受地形影響，可能有意外強對流出現，要小心。

苗栗大雷雨國家警報　豪大雨炸2縣市

苗栗大雷雨國家警報　豪大雨炸2縣市

中小企業、政府支持　創台灣經濟奇蹟

中小企業、政府支持　創台灣經濟奇蹟

快訊／下班注意「11縣市續發豪大雨特報」　大雷雨炸3地

快訊／下班注意「11縣市續發豪大雨特報」　大雷雨炸3地

低壓水彈擊全台「明晚到周日雨最猛」　熱帶系統掃過北部海面

低壓水彈擊全台「明晚到周日雨最猛」　熱帶系統掃過北部海面

關鍵字：

天氣氣象天氣風險吳聖宇雨勢大雷雨熱帶低壓颱風台灣西南季風

讀者迴響

熱門新聞

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

弒母殺女友！他帶嫂嫂逃32年後解脫了

許家蓓逝　吳沛憶：牽妳的手交給菩薩

劉芒消失9個月結婚了！

YT榨乳片被封　正妹「人體彩繪打掃」吸百萬觀看

讀畢業一定賺錢？眾人點名2系誤會大了

好市多「握壽司」賣不完怎麼辦　影片揭密引朝聖

22歲男赴陸失聯！IG「閱後即焚」報平安　

郭書瑤禮服「只有三塊布」辣翻

天降雕像「重擊頭部」　女經理路過被砸死

大谷50轟紀錄球被球迷帶回家　記者怒揭球團騙球話術

大谷51號全壘打：有罪還是無罪？

老師約「緊身女學生」被酸是色狗　4同事通報竟被告

林森北路「酒店妹」跨國運毒　白嫩長腿正面照曝

頂呱呱震撼2牛津女大生：根本天堂

更多

最夯影音

更多

他砸15萬爆買iPhone 16　果粉4：30就衝直營店排隊

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

大谷翔平單季51-51神紀錄　主播喊：棒球史上最偉大的一天

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面