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大陸 大陸焦點 特派現場

美女網紅聚集地！寧夏新打卡景點　傳統枸杞轉型時尚莊園

記者任以芳／寧夏報導

大陸寧夏銀川力拚觀光，近年出現新熱門觀光景點，每逢假日都能看見漂亮網紅特地來拍照體驗。實際上，景點還是一片枸杞園，業者為了扭轉枸杞傳統形象，打造一座白色歐式風情的枸杞時尚莊園，推出以枸杞為主咖啡等飲品。近年憑借獨特的魅力，以及現摘枸杞的體驗活動，成為寧熱門網紅打卡景點。

寧夏賀蘭山下，過去都是發展「紅寶石」商機，整片葡萄酒農地遍佈山腳之下。近年出現一處新網紅景點「殷紅子熟枸杞莊園」。這座莊園由寧夏老字號企業百瑞源斥資1.2億人民幣打造的莊園，包括枸杞種植與加工的基地，還有豐富的枸杞文化，結合文旅、生態觀光等休閒活動。

▼ 寧夏枸杞莊園以白色歐風設計 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 寧夏、枸杞商機、千億 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 寧夏、枸杞商機、千億 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 許多女性遊客特地來體驗拍照打卡。（圖／記者任以芳攝）

走進莊園立刻感受歐式風情，白色的優雅建築為基調，中間廣場有「鏡面」水池，讓人心情瞬間寧靜，許多漂亮小姐姐搶著拍照。周邊還有休息座位，夕陽之下，一邊喝「枸杞咖啡」，與好閨蜜拍照聊天，十分愜意。

來自寧夏吳中的李小姐受訪時表示，自己從網路上這片莊園，慕名而來，來到現場感覺十分漂亮，非常適合打卡拍照。

湖南的遊客陳先生也分享，自己看到社交平台網介紹，寧夏近年出現許多新的觀光景點，這片枸杞莊園感覺很時尚，完全想不到傳統枸杞也可以變成觀光主題。

▲▼ 寧夏、枸杞商機、千億 。（圖／記者任以芳攝）

▲鮮摘枸杞可以現吃 。（圖／記者任以芳攝）

除了拍照打卡，這片莊園最大賣點還有「鮮摘」枸杞，園內多達數十樣品種，有紅枸杞、黑枸杞、黃枸杞等特色。不是曬乾後樣貌，全是新鮮的果實，鮮紅的枸杞大概是聖女番茄三分之一大小，可以直接採摘食用，口感清香鮮甜。

工作人員也介紹，「整座枸杞園通過510項農殘檢測，運用現代農業科技來種植。像是無人機管控千畝生物病蟲害、滴灌式澆灌和犁架式栽培技術等，有效提升枸杞的種植效率和品質。」

百瑞源創辦人郝向峰受訪時介紹，「我們有三大基地，總共1.2萬畝種植基地，所採摘的最高峰期，一天有3000多位農民工採摘枸杞，有效帶動當地農民收入致富。」

▼ 新鮮枸杞 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 寧夏、枸杞商機、千億 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 寧夏、枸杞商機、千億 。（圖／記者任以芳攝）

▲枸杞原漿加上咖啡，口感奇妙，受年輕人喜愛 。（圖／記者任以芳攝）

逛完枸杞園，還能品嚐時尚飲品「枸杞咖啡」，聽起來感覺很不搭，喝過的遊客都說口感很奇妙，有淡淡枸杞清香，更多的是保留咖啡香醇，甜度適中，冰的最好喝。

工作人員製作時也介紹，「枸杞咖啡」使用100%鮮果枸杞原漿，搭配濃縮咖啡與一定比例牛奶，口感味道剛剛好。除了枸杞咖啡，老字號企業百瑞源還開發不同的枸杞相關飲品。

像是枸杞酒，用18種中藥材製作「枸杞18」，喝起來沒有中藥味，只有酸甜的口感。另外，還有枸杞相關甜品，包裝上也很年輕化，完全跟上現代年輕人消費市場。

▲▼ 寧夏、枸杞商機、千億 。（圖／記者任以芳攝）

▲百瑞源創辦人郝向峰 。（圖／記者任以芳攝）

郝向峰受訪時也表示，「過去經常有人說，人到中年不得已，保溫杯裡泡枸杞，過去大眾給枸杞貼上中老年養生標籤，我們這個老字號企業必須想辦法轉型。」

「如何讓枸杞更年輕化、時尚化，必須再創新理念上不斷調整，產品一定要聚焦年青人消費族群，因為未來主流消費市場不只是80、90後，00後更是新戰場。」郝向峰說。

枸杞農園轉型時尚莊園，養生傳統枸杞華麗大變身，融入多樣飲品與甜食，這些創意都是來自郝向峰的一念之間，把流傳在中國數千年中藥材，靈活包裝，跟上競爭快速的消費市場，殺出自己的「新食尚」之路。

▼ 寧夏新網紅景點枸杞莊園 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 寧夏、枸杞商機、千億 。（圖／記者任以芳攝）

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