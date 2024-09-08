影／寧夏特有北派早茶　 「祖傳五香牛肉、八寶茶」小鎮年賺上億

記者任以芳／寧夏報導

寧夏吳忠早茶文化獨具特色，融合西北地區的飲食傳統和回族風情。《東森新媒體ETtoday》實際探訪吳忠早茶，光是菜品上百種，養生八寶茶、各家招牌牛肉麵、五香牛肉是必點的美味。當地老字號蘇子早茶二代接班人趙亮受訪時表示，自家店舖超過30年歷史，五香滷牛肉是家傳秘方，光是節假日一天賣出500斤牛肉，過去早茶只是庶民早餐，演變至今成為觀光文旅特色，一年帶動早餐商機破上億人民幣。

「來壺八寶茶！滷牛肉先來五斤，牛肉麵來3碗」，走進吳忠市任何一家早茶店，點菜聲此起彼落，這三樣美食絕對是必點商品。寧夏吳忠市及其周邊地區獨具特色的早餐文化現象，近年來已發展成為集餐飲旅遊、文化休閒等關汪產業集群，並被譽為吳忠城市形象的新名片。

▲寧夏吳忠市「北派」早茶文化 。（圖／記者任以芳攝）

吳忠市早茶起源來自古時有三萬多名南方人到吳忠發展，帶進江南人早茶的習俗，南北相融合，形成吳忠特有早茶文化，又保留大西北回族飲食精髓，成為當地人不可不吃的早餐文化。

接受《東森新媒體ETtoday》訪問李先生說，「我早餐吃牛肉麵，這是我們吳忠人從小到大習慣，也會喝八寶茶，假日習慣到外面吃早茶，現在還得提前預訂。」

李先生阿姨補充說，「喝八寶茶可以養顏美容，裡面有紅棗、玫瑰、桂圓、枸杞，很多種配料，對女生很好。」

▲ 寧夏吳忠市早茶各類大西北小吃多達上百種，不輸廣式飲茶 。（圖／記者任以芳攝）

實際走訪老字號蘇子早茶店，超過30年歷史，上下兩層樓，包間加上開放式空間有上百個座位幾乎全滿。清晨七點多，湧進許多遊客點餐，吳忠早茶跟廣式飲茶很相似，包括涼菜、熱菜、滷菜、拼盤、糕點、麵食等等，品項有上百種。

蘇子早茶二代36歲接班人趙亮接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，「我們家店面140多種菜品，還不斷的研發學習，也有自己的特色，樣式多，顧客的選擇性就多，麵點和小菜隨季節變化，反正365天不重樣。」

▲北派早茶滷牛肉、手抓羊、牛肉麵都是招牌菜。（圖／記者任以芳攝）

吳忠市早茶經濟帶動當地觀光產業，目前有800多家早茶店鋪，競爭激烈，但趙亮一點都不擔心，「我們吳忠每個店都有自己的特色，也有很多代表性的產業，國強「手抓鹽池灘羊」已經是中華老字號，澇河橋清真羊肉出口全世界，當地有一些小店物美價廉，裝修可能稍微陳舊，但十分美味。

談到自家特色亮點，趙亮說，「我們牛肉麵好吃，五香滷牛肉是祖傳秘方，有我知道，不能外流，節假日一天能賣500斤牛肉。吳忠市主要依靠黃河灌溉，所有農作物、食材，都是喝著黃河水長大，比較新鮮。」

▲ 寧夏吳忠市蘇子早茶二代接班人趙亮 。（圖／記者任以芳攝）

過去庶民早茶變成觀光特色，吳忠市早茶沒有水漲船高，價格依然親民。趙亮也說，「民以食為天，進門都是客，2塊錢（人民幣）吃一個母雞蛋，花300塊錢吃早茶的都是顧客，一般老百姓消費還是最重要。」

吳忠市因為臨近黃河，最早也是絲綢之路必經之地，首先帶動當地的經濟，外地的商客與當地飲食文化相互碰撞，演變成「南派有廣東飲茶，大西北有吳忠早茶」，不只是日常飲食、商業洽談、節慶款待、相親交友等多種形式的共餐活動。

早年老百姓要掙錢生存，一碗牛肉面解決溫飽，吳忠又是小城市，生活節奏慢，隨著經濟改善，早茶當成休閒養生、談事情的媒介。趙亮也介紹，「比如外地的親戚朋友回老家，單位公司同事、商業夥伴把喝酒場合轉移到喝早茶，一壺八寶茶，點幾樣愛吃的點心，聊天談生意，非常輕鬆。」

▲八寶茶歷史悠久 。（圖／記者任以芳攝）

吳忠早茶文化還有「八寶茶」，最早源於唐代，是古代絲綢之路上的回族和東鄉族人待客的飲品，流傳至今已有1400多年的歷史，是西北地區的傳統名茶。

八寶茶主要選用8種不同的配料，有紅棗、枸杞、桂圓、龍眼、陳皮、菊花、玫瑰和桑葉等。如紅棗補氣養血、健脾胃，枸杞滋補肝腎、益精明目，桂圓補心安神、養血益氣等。經過燉煮後，八種配料味道充分融合，口感醇厚，再加入一些玫瑰醬，氣味更香。

▲「劉三朵」八寶茶二代接班人 。（圖／記者任以芳攝）

寧夏人喝八寶茶常用蓋碗沖泡，也被稱為「蓋碗茶」，寧夏當地知名品牌「劉三朵」，創辦人劉曉虹為自家八寶茶成功申請非物質文化遺產，現在也是當地知名伴手禮店，近年轉型做文創禮盒系列，吸引許多00、90後遊客買回家品嚐或送人。

吳忠早茶文化加上世代流傳的八寶茶，成為深厚歷史底蘊和獨特風味的飲食文化。今年大陸五一期間假期，吳忠早茶美食節吸引325萬遊客到訪，創造8.26億人民幣商機，成為當地一張特色城市名片。