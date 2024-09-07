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大陸 大陸焦點 特派現場

影／誰建成108座神秘古塔？　寧夏西夏王朝謎中謎歷史遺跡

記者任以芳／寧夏報導

被譽為「黃河中上游第一峽谷」位於寧夏吳忠青銅峽市青銅峽鎮，60年代興建青銅峽水庫座落於此，發展至今成為當地十分之名觀光景點，「水庫＋峽谷」觀光年創千萬人民幣收入。其中，最吸引人的就是神秘108座喇嘛塔，起源於800多年前西夏時期，當初是誰建造？為何而建？至今都是謎。

▲▼ 寧夏台青棒球、108塔 。（圖／記者任以芳攝）

▲黃河大峽谷旁大禹治水雕像 。（圖／記者任以芳攝）

青銅峽水庫位於大陸寧夏回族自治區青銅峽市，建於黃河上游的最後一道峽谷青銅峽上，該水庫以灌溉、發電為主，兼顧防洪、防凌等多種效益的綜合性水利樞紐工程，現在成為景區旅遊熱門觀光熱點。

青銅峽黃河大峽谷長10多公里，寬50到100公尺，兩側的崖壁高30公尺以上，被譽為「黃河中上游第一峽谷」，乘船欣賞黃河沿岸風光，許多遊客都會被遠方佛塔吸引。

▼青銅峽神秘古塔群。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 寧夏台青棒球、108塔 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 寧夏台青棒球、108塔 。（圖／記者任以芳攝）

▲神秘108座喇嘛古塔無法考證誰興建？為何而建。（圖／記者任以芳攝）

透過空拍畫面可見，黃河大峽谷賀蘭山下有一處神秘108古塔，塔群隨山勢鑿石分階而建，共分十二階梯式平台，按1、3、3、5、5、7、9·····奇數排列成十二行。

工作人員介紹，「古塔群形成大型的等腰三角形，兩腰長65米，底邊寬48米，高60米左右，世界十分罕見大型塔陣，在中國也很罕見。」

古塔群是喇嘛塔，目前只知道起源於800多年前西夏時期，年代久遠沒有留下任何參考文獻，導致考古學家至今無法得知當初是誰建造？為何而建？相當神秘。

▲▼ 寧夏台青棒球、108塔 。（圖／記者任以芳攝）

▲西夏時期歷史古蹟，108座喇嘛古塔。（圖／記者任以芳攝）

反倒是明、清有相關修繕紀錄與文獻，近期大規模修繕時間是1987年、1988年、108座白塔，每座塔外表共有三層草泥白灰皮，因為西北地區常年的雨水衝刷和風化，導致外表白灰泥皮剝落十分嚴重。大陸文物部門的工作者根據文物法的規定，堅持修舊如舊。

當年古塔群被發現時，無法斷定年代，後來從其中三座塔基下方挖出8座磚雕塑像，泥制塔，還有大量寫有西夏文字的佛經，兩卷彩繪千佛圖（唐卡），還有一些西夏彩繪官員像。

工作人員說，「這些文物的出土才知道108塔興建於西夏中晚期，屬於藏傳佛教喇嘛塔，也不是墳墓塔，沒有發現舍利子，可能祈福的功能較大，至今都是一團謎，相當神秘。」

除了神秘的108塔，位於附近黃河上游的青銅峽水庫也是觀光景點之一，早年都邊老百姓日子十分清苦，直到水庫出現改變當地生活與就業，進而推進觀光旅遊發展。

▲▼ 寧夏台青棒球、108塔 。（圖／記者任以芳攝）

▲青銅峽水庫。（圖／記者任以芳攝）

寧夏青銅市黃河大峽谷府總經理沙向東分享，自己從小生活在黃河邊上，60年代上小學點煤油燈寫作業，直到建立青銅峽水庫後，帶來水力發電，家裡終於有電燈泡。

長大後，沙向東留在家鄉服務，親眼見證青銅峽水庫逐年做升級改造，9個發電機組完成以後，生活、農業到工業用電全部覆蓋，「現在我們採取綠電優先，太陽能光伏電，再來是風電、水電。」

水庫周邊20多年來致力於治沙造林，也是吃足苦頭。沙向東指出，當年建水庫時周邊種植許多楊樹做防風林，到了80年代氣候變遷，全部被天牛吃光。有了血淚教訓，之後改種耐旱、防蟲的槐樹，形成綠色的自然屏障，這幾年的風沙量減少。

▲▼ 寧夏台青棒球、108塔 。（圖／記者任以芳攝）

▲遊客體驗羊皮筏子。（圖／記者任以芳攝）

沙向東舉例，小時候偷偷去黃河游泳，家長刮一下皮膚看看有沒有黃泥，只要有就是一頓暴打。現在除了7、8月雨季，黃河水沒有以前這麼混濁。

大陸各省水庫觀光十分流行，寧夏青銅峽水庫年紀雖老，但擁有壯麗黃河大峽谷地貌，扣除疫情期間，每年吸引近百萬遊客。沙向東也介紹，「今年到年底可能衝破100萬以上，各方面旅遊接待數據超過40%到50%增長率。」老水庫轉型變網紅打卡點，為當地老百姓帶來不同的生活收入。

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