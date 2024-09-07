台商深耕大西北20年　見證寧夏「沙塵暴肆虐」到新能源產業興盛

▲寧夏銀川經濟技術開發區成為發展重鎮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／寧夏報導

近十年，大陸大西北產業迅速發展，寧夏銀川經濟技術開發區成為發展重鎮，2023年，重點企業營收務收入突破千億元大關。30多年前深耕大陸的全國台企聯副會長李京安見證大西北經貿變化，早期沙塵暴氣候十分明顯，影響經濟發展，如今寧夏治沙有成帶動當地各種產業興盛，包括新能源成為重點發展產業。

寧夏回族自治區銀川市，西倚賀蘭山、東臨黃河，自古有「天下黃河富寧夏」之說，年平均氣溫8度左右，特別適合半導體等新材料和服務器等電子訊息製造產業發展。

見證大陸經濟變化的全國台企聯副會長、銀川市台灣同胞投資企業協會會長李京安，30年前來大陸打拚，剛開始在上海從事製造業，之後到大西北做太陽能投資建設和運營管理。

李京安也指出，「剛開始來寧夏的時候十分艱苦，沙塵暴治理沒有達到預期。」當時風沙很大，經過數十年治沙工作，把風沙阻止在大漠以外，開始有「塞上江南」的名號。

「2008年大陸才剛發展太陽能相關產業，還是剛啓蒙的行業。」李京安也分享，當時到西北發展時，大陸新能源基地都在西北5省，正好是合作發展時機，後來與當地企業一起合作，至今邁入第16年。

▲全國台企聯副會長、銀川市台灣同胞投資企業協會會長李京安。（圖／記者任以芳攝）

李京安表示，一開始是小型的企業，慢慢發展成中型的企業，「我們除了在寧夏以外，西北5省都有我們巨皇集團的足跡，目前在寧夏的發展，超過我們的預期，當地各級政府對我們台企台胞的這種支持關心。」

他進一步介紹，寧夏有許多重要的精細化工的資源，很適合做高端製造業產業，先前帶領很多的台灣負責人來寧夏考察，都感到很震驚，以為當地很荒涼，實際上產業配套很健全。經過多年努力，李京安與台商協會會員帶來許多企業發展，製造業居多。

李京安本身從事新能源產業，也是極少數與大陸企業合作的台商，談起早期新能源成本非常高，隨著寧夏全面發展電網，降低很多的成本，尤其新能源建設以前每瓦34塊人民幣，現在降到1塊多。

「成本降低了，面對歐美競爭與打壓也有底氣，大陸在全球做太陽新能源製造業，已經是全球第一。」李京安也表示，「我們成本也比他們低，即使打壓進口外銷，用高關稅限制產品出口，還是無法全面限制，因為市場是自由經濟，沒辦法去阻止任何企業與大陸購買商品。」

李京安也趁機幫寧夏宣傳，「這裡還是一個可以開發的地方，各行各業有很多商機來參與，台灣年輕人真的可以來看看再決定要不要深耕大陸。」

近年銀川經濟技術開發區於2001年經大陸國務院批准設立的國家級開發區，規劃面積近60平方公里，建成區面積約44平方公里。銀川經開區經過20多年發展，現有各類市場主體1萬多家，其中規模以上工業企業103家，2023年，實現工業增加值同比增長32%，突破千億元大關。

該園區建成全球單體規模最大的單晶硅智慧工廠、具有影響力的光伏材料生產基地、全大陸最大的工業藍寶石生產基地，形成了以智能鑄造、數控機床、精密軸承、工業機器人等產品為主的百億級高端裝備製造產業集群，以及枸杞深加工、乳製品、葡萄酒、醫藥健康等特色產業。