成龍也來光顧過！　台灣姑娘為愛勇闖大西北「開拓高端西餐」

▲ 台灣姑娘7年前勇闖大陸遇到生命伴侶 。（圖／記者任以芳攝，以下）

記者任以芳／寧夏報導

為愛勇闖大西北，來自台北宛瑜沁7年前往大陸飯店業發展，認識擔任大廚的先生。兩人婚後決定前往銀川發展，從大眾小吃一路做到高級餐酒晚宴，國際巨星成龍都曾光顧過。回憶剛跟丈夫回鄉創業，因氣候乾燥，後背乾裂出血，花了大半年時間適應，如今這位南方姑娘已經完全融入西北生活，生意也蒸蒸日上，同時擁有一對可愛女兒，彼此也很珍惜這份兩岸情緣，夫妻同心什麼難關都能度過。

笑起來如鄰家女孩甜美的宛瑜沁，2012年在瑞士學習飯店管理後，以優異成績畢業後到澳門發展，因為剛畢業先做管理培訓生，同時認識已經是大廚的丈夫賈宏龍，從此兩條平行線有深刻交集。2017年宛瑜沁做出人生重大決定，不回台灣發展，跟丈夫回老家銀川領結婚證，創業做餐飲。

▲ 宛瑜沁丈夫也是大廚，夫妻倆開始創業。

當初宛瑜沁與丈夫原本想去台灣開餐廳，最後選擇在銀川創業，除了考量成本，也看到廣大市場商機。一開始做大眾小吃，考量西北飲食重油重辣，花了3年時間邊做邊調整，直到2021年餐廳轉型，加上寧夏賀蘭山盛產葡萄酒的優勢，夫妻倆找到新藍海，改作高端牛排餐酒，主打中高端市場，人均從40元（單位：人民幣，同下）到300元以上，拉開市場區隔。

「外地出餐」也是宛瑜沁主要生意之一，賀蘭山有許多精品酒莊接待重要貴賓，除了推廣故事品牌，也需要美食鋪陳，當時銀川沒有幾家餐廳會做高級晚宴，成為夫妻倆的優勢。宛瑜沁負責企劃「客製化」戶外餐酒，丈夫擔任廚師長，讓貴賓在星空下吃美味牛排、品紅酒，營造城堡貴族般生活氛圍。

▲ 宛瑜沁與丈夫在寧夏經營餐應，國際巨星成龍也關顧過。

一年多時間，宛瑜沁與丈夫賈宏龍經營高端餐酒在銀川漸漸有知名度，回頭客超過八成以上，幾乎都是企業主，平均年齡45歲以上，為餐廳打下良好的基礎，原本三家分店也整併成一家，集中人力物力，隨時應付「外地出餐」的業務。

疫情後，大陸內需出現「經濟下行」現象，民眾花錢多幾分考慮，小賈也說，疫情還沒結束時，已經預測肯定有一部分，確實今年年蠻難做的，因為有很多客戶也不在，甚至以前的客大客戶消費能力都沒有以前那麼強，今年其實相對於來講是一個重新的篩選，把那些優質的客戶，反而一些很優質的客戶就留下來了。

這樣的方式，菜單有重新的一個設計，就是因為菜單包括原材料，因為我們大部分其實以西餐為主，都是以本地的食材這些為主，我們在菜單包括製作方法，包括一些等等其他方面做調整。如果今年這個店新開的時候，我們就花了重金更換了一些設備。

▲ 倆人在因工作相識相戀，婚後勇闖大西北創業。

外界也很好奇一位南方姑娘適應大西北氣候嗎？宛瑜沁笑說，剛來銀川頭一年，氣候太乾燥，後背裂開有點流血，之後狂抹後重型潤膚乳，一周可以用一瓶。「現在我覺得還蠻好的，這兩年銀川雨水變多，靜電也少一點。」

說起妻子宛瑜沁的優點，丈夫說，「她什麼都吸引人。」現在家庭生活十分樸實幸福，假日帶兩名女兒走走，每年都會陪妻子回台灣探親，帶上岳父岳母走走，最期待吃寶島夜市小吃。

身為北方人的賈先生說，「我比較喜歡吃街邊小攤，反而不喜歡去大餐廳，特別愛吃麻油麵線，臭豆腐這類的接地氣的小吃。」

▲ 夫妻倆擁有一對可愛女兒，經營高端西餐生意也蒸蒸日上。

宛瑜沁一旁吐槽，「我家樓下有小型夜市，樓下有一個臭豆腐攤，他回去10天每天都吃臭豆腐，連吃10天也不膩。」

宛瑜沁也分享，「我爸特別喜歡吃羊肉，他每次回去，我爸帶他去市場買一堆羊肉，我們家有專門冷凍櫃，他在家裡做好分裝，因為我爸媽不大會做飯，然後每次問小賈什麼時候回台北，我們庫存快沒有了。」擒賊先擒王，因為賈先生做一手好菜，很快征服岳父岳母的胃，超級滿意來自西北女婿。

聽到妻子讚美，賈先生低頭害羞笑了一下，採訪後，兩名可愛女兒見他，立刻撒嬌求抱抱，小賈陪孩子玩一夥不多話的他圍上白圍裙，去廚房忙著備料，

回首自己西進的歲月，身旁的丈夫是感情上好「牽手」也是工作上好伴侶，夫妻同心，沒有什麼難關過不去。