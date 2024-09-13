小姑「兒給長輩顧」裝監視器！婆婆力挺　人妻怒：房子是我們買的

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻氣憤表示，小姑把孩子放在他們家給公婆照顧，竟擅自在家中安裝監視器，她發現後跟婆婆反應，對方卻反嗆「沒人在看你們啦！」這番話讓她無法接受，重點是房子是夫妻倆貸款買的；而大票網友也替她抱不平，洗版喊「直接拆掉。」

女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」發文提到，「小姑把小孩子丟在我們家給公婆顧，卻在我家裝監視器，我看到後跟公婆說，為什麼我們幫她顧小孩，還要被監視，這樣很不尊重我們，我們也有隱私權的。」

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沒想到，婆婆對她的控訴不以為然，冷冷回嗆道「沒人在看你們啦！關妳什麼事。」一席話讓原PO錯愕不已，直呼房子是他們夫妻貸款買的。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

對此，網友們紛紛回應，「房子你們買的，那就把監視器拆掉吧」、「直接拆掉！妳老公沒意見？」「誰的家誰說話大聲」、「用布蓋著」、「房子如果公婆沒付到錢就嗆回去，拆了監視器」、「自己的房子還委屈，算什麼......」、「房子誰的名字聽誰的，是我就拔掉，裝在客廳我不能接受，裝在婆婆房間還可以」、「監視器是吃你的Wi-Fi嗎？改密碼就好了」、「拆！一點都不知道尊重人」。

另外，也有人碰到類似情形，表示「我們的情況很像，不過監視是裝在我婆婆陪小孩睡的房間裡，但如果裝在客廳或其它地方，就真的會感覺被監視著。」