　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小姑「兒給長輩顧」裝監視器！婆婆力挺　人妻怒：房子是我們買的

▲▼婆媳之爭。（示意圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻氣憤表示，小姑把孩子放在他們家給公婆照顧，竟擅自在家中安裝監視器，她發現後跟婆婆反應，對方卻反嗆「沒人在看你們啦！」這番話讓她無法接受，重點是房子是夫妻倆貸款買的；而大票網友也替她抱不平，洗版喊「直接拆掉。」

女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」發文提到，「小姑把小孩子丟在我們家給公婆顧，卻在我家裝監視器，我看到後跟公婆說，為什麼我們幫她顧小孩，還要被監視，這樣很不尊重我們，我們也有隱私權的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，婆婆對她的控訴不以為然，冷冷回嗆道「沒人在看你們啦！關妳什麼事。」一席話讓原PO錯愕不已，直呼房子是他們夫妻貸款買的。

▲▼母嬰,寶寶（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

對此，網友們紛紛回應，「房子你們買的，那就把監視器拆掉吧」、「直接拆掉！妳老公沒意見？」「誰的家誰說話大聲」、「用布蓋著」、「房子如果公婆沒付到錢就嗆回去，拆了監視器」、「自己的房子還委屈，算什麼......」、「房子誰的名字聽誰的，是我就拔掉，裝在客廳我不能接受，裝在婆婆房間還可以」、「監視器是吃你的Wi-Fi嗎？改密碼就好了」、「拆！一點都不知道尊重人」。

另外，也有人碰到類似情形，表示「我們的情況很像，不過監視是裝在我婆婆陪小孩睡的房間裡，但如果裝在客廳或其它地方，就真的會感覺被監視著。」

ET快訊
女警疑遭霸凌　衝上9樓被同事拉回
柯爸爸罹癌肺積水化療　醫推測第四期：狀況不是很好
超過5成民眾不認柯文哲遭政治迫害　民眾黨：檢調操縱讓輿論一面
吳謹言「腹部隆起」畫面流出！
快訊／雨彈升級！6縣市豪大雨特報
大蛇丸同框「前任」比愛心！　阿部瑪利亞送祝福：一輩子的朋友
快訊／新北驚見女焦屍！　暗巷內活活燒死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

身分證拿出來！最低5折爽吃掛爐烤鴨　數字對中「9」吃到飽半價

做頭髮「要特別化妝嗎？」　過來人給建議：讓設計師知道怎樣適合

配合台61線路面刨除重鋪作業　竹南段中秋節交管措施出爐

小姑「兒給長輩顧」裝監視器！婆婆力挺　人妻怒：房子是我們買的

賁門口像馬克杯口大！手術改善胃酸逆流　阿北開心：吃月餅了

快訊／雨彈升級！6縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝

《排球少年》、《柯南》動畫導演首來台！台灣文化科技大會登場

柯爸罹癌肺積水做化療！胸腔醫見1狀況「曝期數」：狀況不是很好

中秋烤肉開趴囉！烤肉架還是烤肉爐？選擇訣竅大公開

藍議員揭大同醫院換手5黑幕！　衛生局曝程序：高醫拒承諾這權益

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

李多慧用韓文猜台小吃　答錯罰吃蛇→驚恐尖叫

「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬5筆金流來源

一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪批檢調硬要聯結京華城

追柯文哲金流 神秘保險箱搜出百萬現金 ｜20240912 ET午間新聞精華

陳佩琪自揭保險箱裝什麼！怨檢廉特別交代「不可外傳」

身分證拿出來！最低5折爽吃掛爐烤鴨　數字對中「9」吃到飽半價

做頭髮「要特別化妝嗎？」　過來人給建議：讓設計師知道怎樣適合

配合台61線路面刨除重鋪作業　竹南段中秋節交管措施出爐

小姑「兒給長輩顧」裝監視器！婆婆力挺　人妻怒：房子是我們買的

賁門口像馬克杯口大！手術改善胃酸逆流　阿北開心：吃月餅了

快訊／雨彈升級！6縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝

《排球少年》、《柯南》動畫導演首來台！台灣文化科技大會登場

柯爸罹癌肺積水做化療！胸腔醫見1狀況「曝期數」：狀況不是很好

中秋烤肉開趴囉！烤肉架還是烤肉爐？選擇訣竅大公開

藍議員揭大同醫院換手5黑幕！　衛生局曝程序：高醫拒承諾這權益

「蘇格登醇金13年」打造夏日凍飲豐味　品嚐凍飲極致體驗

歐風玻璃屋藏身社區！老屋牛棚改造庭園咖啡廳　埔里下午茶小秘境

台南學生輔諮中心會議　教育局長鄭新輝勉勵輔導人員預祝中秋快樂

棒棒堂確定合體！王子「細節、時間點」全說了　曝忐忑心情：畢竟有過不愉快

蓮花「新電動跑車」預告9／16亮相！主打輕量化、對手是保時捷718

身分證拿出來！最低5折爽吃掛爐烤鴨　數字對中「9」吃到飽半價

做頭髮「要特別化妝嗎？」　過來人給建議：讓設計師知道怎樣適合

秒飛日本！夜晚看玉兔賞月　「台版兼六園」漫步落羽松超浪漫　　

德國軍艦將過航台灣海峽　陸外交部3度回應：台灣不是航行問題

ViewSonic喊話看齊蘋果建立完整生態圈　提四大未來佈局協助AI轉型

輪胎失壓硬要開！　燒成風火輪慘變廢鐵

生活熱門新聞

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

迪士尼為何不來台灣？40年前曾被看中　2原因放棄

高雄科大課堂規定超奇葩　8千人笑噴

鍾小平和柯文哲鬧翻！詹江村爆「對話紀錄」

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

台南知名烘焙坊遭棄單1100盒蛋黃酥　業者嘆揹黑鍋

不二糕餅被控「蛋黃酥有蟑螂」！商品來源曝

控爆料人沒證據！不二糕餅正式提告

公車站牌堆滿垃圾廚餘　丟臉到日本

快訊／6縣市大雨特報　一路下到入夜

吃麥當勞提「2邪門要求」！釣出一票店員喊讚

貝碧佳最快明轉中颱　「周末雨彈最多」下到中秋節

陳佩琪保險箱放百萬！他質疑怪怪的　一票卻喊正常

更多熱門

相關新聞

麻煩調一下唄！ 女子聽到家中小米監視器有陌生男人說話

麻煩調一下唄！ 女子聽到家中小米監視器有陌生男人說話

河北一名女子近日在家中打掃家務之際，突然聽見平時用於觀看家中小嬰兒狀況的「小米監視器」突然傳出陌生男子的聲音說，「麻煩調一下唄！」頓時讓她毛骨悚然，感覺十分不舒服。該名女子將影片放上網路後，讓不少「米粉」十分關心隱私的問題，引起輿論熱議。

日作家揭公車站牌都垃圾　台中環保局急清理

日作家揭公車站牌都垃圾　台中環保局急清理

台北「生存薪水線」是多少？PTT吵翻：沒5萬是難民

台北「生存薪水線」是多少？PTT吵翻：沒5萬是難民

男桃園登機行李留計程車　警1小時幫找回

男桃園登機行李留計程車　警1小時幫找回

公司車見「紅色緊急鈕」超疑惑！內行解答

公司車見「紅色緊急鈕」超疑惑！內行解答

關鍵字：

監視器家庭糾紛隱私權網友討論婆媳關係

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《延禧攻略》定情！吳謹言喜嫁洪堯

全裸水仗墜樓亡！　情侶疑用「孵蛋機」助興

快訊／黃偉哲國道車禍！公務車撞上大鐵箱

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

迪士尼為何不來台灣？40年前曾被看中　2原因放棄

灌醉酒店妹帶回飯店　色男剛脫褲子慘了

「小沈1500」有行程怎見沈慶京？柯文哲這樣回

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光

「鴨頭」告別式影片曝　妻悲站棺木旁瞻仰遺容

女記者遭諷陪睡怒告蔡正元！！邱毅：自取其辱

高雄選妃聖地又被抄　全套店「火辣長髮妹」掰了

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

男與女友戲水全裸墜樓亡　助興「孵蛋機」真實用途曝

高雄科大課堂規定超奇葩　8千人笑噴

更多

最夯影音

更多

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面