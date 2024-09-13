台北「生存薪水線」是多少？　PTT吵翻：沒5萬是難民

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台北工作機會多，但物價也相對高。一名網友就感嘆，先前看到內湖火鍋店徵才，開全勤3萬4找不到人，這讓他不禁好奇，「台北的生存薪水線是多少？4萬夠嗎？」話題掀起熱議，不少鄉民直呼，「沒5萬都是難民」、「5萬以下都是生存，不是生活」。

網友昨在PTT發文表示，「看到討論內湖火鍋店全勤3萬4找不到人，還被鄉民噴爛，想想好像也是，假設是外地來的打工人，租屋、吃飯、交通、雜支，現在物價上漲，好像3萬初的工資也就差不多了。」

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他接著問道，「按照這樣來說，現在台北一般可接受的工資底線是多少？4萬夠嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

對此，鄉民紛紛回應，「其實如果沒有房租、房貸，在台北3萬月薪可以活下去，但問題是台北房租或房貸超貴，如果沒有繼承到房產的台北人，幾乎一輩子的工作收入，有一半都是為了房租或房貸，真的太誇張了」、「貧窮線10萬」、「認真說，住台北市沒有月薪8萬，很辛苦」、「生存不難啊，但生活很地獄」、「年薪一百，租個房子，勉強有點積蓄」。

值得一提的是，根據主計總處2022年最新數據，台北市民的薪資中位數，年薪約為70.1萬元，月薪則約5.8萬，至於中低收入戶標準則為2.8萬。