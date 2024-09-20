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憲法法庭判決死刑「有條件合憲」　行政院：將督促檢討相關規定修正

▲▼行政院新任發言人李慧芝。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院新任發言人李慧芝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

37名死囚聲請的「死刑存廢釋憲案」，憲法法庭20日下午3點判決出爐，大法官做出合憲性解釋，但須限縮適用範圍。行政院發言人李慧芝說，對於憲法法庭所為的判決，行政院予以尊重，行政院將督促法務部依判決意旨，儘速會商司法院，檢討修正刑法、刑事訴訟法、法院組織法及監獄行刑法等相關規定。

憲法法庭20日針對刑法及相關法律中涉及死刑的規定，作出113年憲判字第8號判決，死刑「有條件合憲」，但進一步限縮死刑適用範圍，必須在犯罪情節確屬最嚴重、歷經最嚴密法律程序而且被告無精神障礙或其他心智缺陷等情況下，科處死刑始符合憲法意旨。

李慧芝指出，本次憲法判決也認為現行死刑制度應有嚴謹的正當程序；而基於人權保障與程序正義，有修正相關規定之必要。就此部分，行政院將督促法務部依判決意旨，儘速會商司法院，檢討修正刑法、刑事訴訟法、法院組織法及監獄行刑法等相關規定，以符合憲法保障人民生命權、正當法律程序、被告之訴訟上防禦權，以及罪責原則。

另一方面，李慧芝也強調，政府維護社會治安的決心與作為不會鬆懈，並且也將強化犯罪被害人權益保障，以兼顧人權維護及社會正義。

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