釋憲案宣判「死刑合憲但限縮範圍」　台南殉職員警二姊悲喊失望

▲死刑釋憲案憲法法庭宣判死刑合憲但限縮範圍，台南殉職凃姓員警二姊表示對判決內容感到失望。（圖／資料照，記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

社會矚目的37名死囚聲請「死刑存廢」釋憲案，憲法法庭20日下午做出113年憲判字第8號判決指出「死刑合憲、但須限縮範圍」，強調刑法以死刑為最重本刑部分，僅適用犯罪情節屬最嚴重，且刑事程式符合憲法最嚴密正當法律程式要求的情形合憲。對此，台南殺警案殉職凃姓警員的二姐表示，大法官限縮死刑的判決，她對判決感到失望。

司法院憲法法庭將於20日下午3時，針對37名死囚聲請的「死刑存廢」釋憲案進行宣判，憲法法庭宣判指出「死刑合憲、但須限縮範圍」。對此結果，台南殺警案殉職凃姓員警二姐指出，對於憲法法庭宣判的結果「我感到疑惑，大法官將判決死刑的條件限縮，這是保障加害者的人權，那被害者逝去的生命呢？這已經是證據確鑿的事情，卻強迫社會大眾再給加害人機會，她要問憑什麼？一開這樣子的先例，誰是下一個受害者，要怎樣才能停止這種社會實驗？政府不是應該保障人民安全生活，生命不受恐懼的威脅嗎？」

凃姓員警二姐說，目前死刑不執行，無期徒刑其實是有期徒刑，這不是很荒謬的事嗎？可教化這件事更荒謬，她想問這是為什麼？憑什麼？她一直以來對此事都未能理解，對於憲法法庭的判決，她認為應是社會要付出什麼樣的代價去承受，而不是單單受害人家庭的事，反正大家一起來承擔，她對判決結果感到失望。

凃姓員警二姐指出，死刑判決從源頭限縮，執行龜縮不前，法官給加害人機會，誰給社會機會？

台南2名員警凃明誠、曹瑞傑，2022年8月追查一起機車失竊案時，遭到從明德外役監逃脫的嫌犯林信吾持刀狂砍55刀致死，震驚社會，台南地院2023年11月23日判他死刑、褫奪公權終身，目前上訴二審中。受害員警家屬都認為死刑本來就是合憲，家屬希望未來二審的結果，也可以像一審一樣，讓凶手付出應有的代價。