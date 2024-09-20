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「尊重大法官解釋」　柯建銘：人權必須進步、社會必須持續凝聚共識

▲▼柯建銘 民進黨團總召 傷後出席立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

37名死囚聲請的「死刑存廢釋憲案」，憲法法庭今（20日）做出合憲限縮的判決。對此，民進黨團總召柯建銘表示，人權正在進步，將以往最高法院實質上配合兩公約所設立各項「情節最嚴重之犯罪類型」判斷標準，明確提升至憲法層次，本判決所傳達給大眾「人權必須進步、社會必須持續凝聚共識。」黨團將遵循本判決意旨，積極推動修法。並期許各黨團尊重憲法法院判決，在民主憲政價值下共同努力。

113年9月29日，憲法法院就死刑釋憲案件宣示判決，認定死刑在適用於「情節最嚴重之犯罪類型」，且能符合「最嚴密之正當法律程序保障」時方能合憲。柯建銘表示，如民主進步黨立法院黨團歷來主張，司法獨立為法治國原則重要內涵，應尊重憲法法院之判決。這是民主國家的根本，也應該是全體臺灣人民的共識。

對於該判決，柯建銘強調，人權正在進步，本判決將以往最高法院實質上配合兩公約所設立各項「情節最嚴重之犯罪類型」判斷標準，明確提升至憲法層次，為臺灣設定更為明確、共通的死刑標準，實質鞏固司法者於判斷是否採用死刑時，應以最謹慎的態度為之。

柯建銘指出，本判決亦將審理死刑程序提升至「最嚴密之正當法律程序保障」（Super Due Process），包括受辯護權提升、第三審言詞辯論要求、量刑為死刑須經合議庭法官一致決、責任能力、訴訟能力、就刑能力等之要求，並同時就個案申請人之救濟部分為論斷，明確彰顯司法者於判斷是否採用死刑時，應以最嚴格的程序為之。

柯建銘認為，國家正在進步，作為民主國家，堅守人權價值、維護民主法制是臺灣唯一的路。本判決所傳達給大眾的理念是：「人權必須進步、社會必須持續凝聚共識。」無論支持死刑或反對死刑，作為臺灣人民，都應該認同本判決對人權的關懷、對民主的尊重。

柯建銘表示，透過持續溝通、持續對話，這個國家不斷的在進步。我們也相信，一次一步的把每一步走穩，一次一次的凝聚起這個國家人民的共識，會讓臺灣人更信任臺灣，讓臺灣的價值更加堅韌。

柯建銘指出，共識終將凝聚，民主進步黨立法院黨團從未忘記使命，必須持續闡述民主憲政價值、竭盡所能的進行社會溝通，就本判決認定應修法部分，民主進步黨立法院黨團將遵循本判決意旨，積極儘速推動修法。並期許立法院各黨團尊重憲法法院判決，在民主憲政價值下共同努力。
 

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