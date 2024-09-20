釋憲結果出爐「死刑合憲」　陸正父親：不執行根本廢話！

▲針對死刑釋憲案，陸正撕票案家屬陸晉德氣憤表「根本沒有意義」。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

憲法法庭訂今天（20日）針對「死刑是否違憲」聲請釋憲案作出判決，大法官維持多年來的一貫見解，認為死刑並未違憲，但須限縮適用範圍，僅適用於「個案犯罪情節屬最嚴重者」。包括1987年震驚社會的新竹男童陸正被撕票案，凶嫌主謀邱和順死刑定讞但仍未執行。陸正的父親、高齡82歲陸晉德認為，「大法官釋憲根本毫無意義，因為法務部沒有同意執行(死刑)，死刑已經廢除了」。

「憲法是立國時我們全體國民的民意，大法官不應該為抗民意。」陸正爸爸認為，大法官不應違抗民意，台灣有80%以上的民眾支持死刑，大法官沒有資格去解釋合憲性，同時大法官也應該尊重法官審判的獨立性，不能對法官指手畫腳。

▲陸正（左一）慘遭撕票，成為陸家一輩子的陰影。（圖／陸定提供）

「實際上死刑已經廢除掉了！」陸父認為，不論大法官釋憲的結果如何，實際執行死刑的法務部只要不作為，就相當於廢除死刑。他激動地大罵「法務部長違反刑事訴訟法，應考要開除違法的法務部部長。」

陸父認為，大法官應該要解釋，法務部這樣的做法是不是違憲。他激動地說，大法官釋憲這個動作，根本是廢話、吃飽沒事幹，天下本無事庸人自擾之，全部都是騙人的。



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