「歷審一致決」死刑超嚴格！　只要1個法官反對...就不能判死

▲憲法法庭判決死刑「合憲限縮」。（圖／翻攝司法院YouTube）



記者黃資真／台北報導

憲法法庭今(20日)針對37名死囚聲請的死刑存廢釋憲案，做出合憲、有條件限縮的判決，其中有條件的限縮便包括了「各級法院合議庭法官一致決」，也就是說，未來若要判處死刑，必須要歷審的所有法官全都認同有罪，若有1人認為不該判死刑，就不能將被告判處死刑。

過去為了避免合議庭裁判懸而未決，促進裁判效率，各級法庭合議庭裁判「以過半數意見決定之」，也就是審判的3位法官中，只要2位認為有罪便可判處死刑。

但是，如今憲法法庭做出的憲判字第8號判決主文中，認為「過半多數決」與憲法保障人民生命權、正當法律程序之原則有違，為了促使審判者慎思、正視死刑判決之嚴重後果，同時避免個案量刑適用偏差或不平等，認定死刑應經「經各級法院合議庭法官之一致決」裁決。

換句話說，必須要歷審（包括一二三審、更一審、更二審等等）的法官們都同意死刑，如此才符合最嚴密正當法律程序要求，代表只要法官中有1人不同意判死，就不能判決死刑。

此外，審理期間若有精神障礙或心智缺陷，致訴訟上自我辯護能力明顯不足之被告，不得判死刑；不僅如此，被判處死刑定讞後之被告，若被關到出現精神障礙或心智缺陷等狀態，也不得執行死刑。此次判決結果雖然確認死刑合憲，但大大提高了判死刑、執行死刑的難度。