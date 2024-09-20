廢除刺槍術「推動近戰格鬥」！網狂酸荒唐：不用武器拚拳頭？

▲刺槍術將廢除。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

國防部長顧立雄上任後，曾宣布要廢除傳統刺槍術，日前又表示，將在明年全面推動近戰格鬥訓練，對此，前步訓部上校教官張博智質疑，「可以抄傢伙卻要徒手搏擊，簡直是荒唐！」網友也覺得荒謬，「不如多發一把手槍給步兵」、「回去拚義和拳？」

顧立雄日前宣布，刺槍術改為槍械格鬥後，相關準則均有修訂，新訓和基地測考也取消傳統刺槍術的訓測，明年會全面推動近戰格鬥訓練。

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步訓部前上校教官張博智直批荒唐，戰鬥的目標是以最節省和有效的方式消滅敵人，「可以射殺何必用刺刀？可以刺擊砍，何須拳打腳踢摔？可笑的是，還有人既要廢除刺槍術，卻又要加強徒手格鬥、擒拿、奪刀槍，可以抄傢伙卻要徒手搏擊，簡直是荒唐！」

粉專「政客迷因」製作哏圖直酸「單兵注意！轉角遇到落單敵軍，而你手上有了上刺刀的步槍，單兵如何處置？」網友留言「跟坦克兵碰到敵軍的時候，跳下坦克要求單挑一樣白痴」。另外，粉專「觸極者」也製作了一張哏圖酸爆，「有上刺刀的槍可以直接捅，為什麼要選擇放下槍，空手奪刀奪槍？」

PTT網友直呼「2024了近戰格鬥？你要不要搭個擂台」、「電影看太多，以為回到古代拳腳決勝負」、「潛台詞其實是國軍連步槍都快不夠發配了」、「人家發展無人機，你在那邊CQB（近戰）」、「現在都用槍，誰跟你格鬥」、「練這個跟練刺槍一樣搞笑」、「但對方手上有刀，用搏擊是在自殺吧」、「手上有傢伙不練改練徒手」。