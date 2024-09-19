美援過期彈藥、發霉防彈衣　軍方：還有重要項目不便細說

▲國防部長顧立雄。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

美國國防部監察長辦公室日前指出，美方「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority，簡稱PDA）交付台灣的軍備，竟運交潮溼發霉的防彈衣、過期的彈藥，根本不堪使用。對此，國防部戰規司近日表示，3億多美元的龐大援助計劃，可以想像防護背心值不了這麼多錢，還有更重要項目不便細說，美方很謹慎，我方會加速強化戰力的獲得。

去年（2023年），美國白宮宣布動用PDA，提供台灣價值3.45億美元（約新台幣111億元）的軍援。美方藉此用現有庫存中的武器或輔助裝備，快速運往台灣。

不過，近日五角大廈監察長辦公室的一份報告卻指出，美國防部依據PDA交付台灣的項目，未有效地實施問責制和品質管控。其中，有340多件裝載於棧板的貨物，在等待運往台灣時淋雨受損；而台灣收到120件棧板貨物中，裝有潮溼發霉的防彈衣。此外，台灣也收到270萬發彈藥，其中卻有過期、鬆散和包裝不當的物品。

對此，國防部長顧立雄近日在一場內部茶敘中表示，第一次交運過程中有一些瑕疵，我方透過AIT反映後，有很正面的回應，大家共同來檢視跟處理。他笑著說，大家集中焦點在彈藥跟防彈背心，很多是對後備戰力有很大幫助，但他不適宜講太多。

顧立雄表示，這件事情的處理，只能說美方是很快正視問題，願意解決這個問題，至於後續的相關PDA上會有獲得改善的。

戰規司補充說，這是3億多美元的龐大援助計劃，數字上可以想像得到，彈藥跟防彈背心值不了這麼多錢，有更重要的項目不便細部說明。戰規司強調，美方在這件事情上非常嚴謹，而且快速處理，我方會在這方面跟美方強化合作，加速必要戰力的獲得。

國防部發言人孫立方則表示，這案是「無償」，不是付錢的，他有看到一些說法或是報導，把這件事情跟軍購混在一起，因此必須要跟外界來說明。