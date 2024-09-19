會員點數遭盜！受害不只1人　高鐵已告發「籲旅客改密碼」

▲高鐵近日傳出部分會員點數遭盜。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

繼美女主播宋燕旻日前揭露高鐵會員點數遭莫名盜用後，也有網友透露大量紅利點數被兌換全國電子現金抵用，致電高鐵發現受害不只他一人。台灣高鐵表示，日前發現會員帳戶遭異常兌換，經查系統並無外洩，為確保旅客權益，立即主動通知會員，提醒留意點數兌換情況和更新密碼。

美女主播宋燕旻日前在Threads透露，有人盜用她的高鐵點數，還兌換價值500元的全國電子禮券。Dcard上也有網友發文指出，近日收到高鐵通知，點數有兌換紀錄，若非本人兌換，立即更新密碼和加強密碼強度，他查詢後發現，3250點數真的被兌換，還換成全國電子禮券。不少網友也留言回報相同災情，還有網友逾9千點數遭盜，同樣都是對換成全國電子禮券。

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另PTT上也有受害者現身，指收到高鐵會員簡訊提醒有大量點數被兌換，進入系統查看發現果真大量點數被更換成全國電子現金抵用券，致電高鐵發現受害者不只他一個人，高鐵會去盤查整體狀況，但不保證點數可以歸還。

台灣高鐵回應說明，高鐵公司近日發現TGo會員帳戶有異常兌換狀況，經調閱相關紀錄並全面清查個人會員系統，確認公司資料並無外洩，研判歹徒可能透過其他管道，以不法方式取得旅客相關資訊。

台灣高鐵強調，為確保旅客權益，台灣高鐵公司已立即通知會員帳戶可能遭異常登入之會員，提醒其注意並確認近期帳戶點數兌換狀況，並建議立即更新帳戶密碼。

針對已受害高鐵會員，台灣高鐵表示，高鐵公司已檢具資料將向相關單位告發。同時，呼籲全體TGo會員應定期更新密碼、增強密碼強度，同時務必妥善保管密碼，避免資料洩露。若收到可疑信息，譬如信件、電子郵件、簡訊或電話，更應謹慎處理，防範資安風險和個人損失。台灣高鐵公司也將持續檢視系統安全性，積極保障會員權益。