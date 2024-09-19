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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顧立雄「共軍不斷驗證攻台、抗擊外軍」　反應時間可能不如過去久

▲▼國防部長顧立雄 參謀總長梅家樹 報告 漢光四十號演習規劃情形 立法院國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長顧立雄。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

美國今年11月進行總統大選，對於選舉前後，是否造成台海或區域情勢的變化？國防部長顧立雄表示，中共在灰色地帶的襲擾，還有軍事恫嚇上一直加大，不斷結合正規、非正規手段，驗證攻台、抗擊外軍能力，這趨勢不會因為美國大選就改變。他也說，要利用中共軍演的情況，或者是騷擾狀況，用各種想定來發展出可能忽然狀況的有效應對，反應時間不如過去的久，因此要快速應對可能惡化的狀況。

顧立雄表示，中共運用正規、非正規的手段，某程度是在從事認知作戰行為，採取灰色地帶的襲擾、軍事恫嚇手段。他說，台灣也要讓世界知道，逐步破壞台海區域和平穩定現狀的是中國，並不是台灣，所以訊息要透明化，公布這些襲擾行為，而認知作戰，也要進行「反認知作戰」。

顧立雄指出，國軍部分要用情監偵系統跟友盟國家做情報交流，掌握海空域動態，當然掌握之後要適度對外公開，也會利用中共的這些作為，納入想定，評估未來要如何應對。

顧立雄也提到，要分成平時跟戰時，因為規模越來越大，越來越不容易掌握，中共由訓轉演、由演轉戰的可能性，台灣都要進行預應。

他強調，我方會利用各種演習來預應，並且進行驗證，也要利用敵情威脅程度適度對應，要避免過度消耗。他說，除了認知戰，也會有消耗戰，我們要避免過度消耗，所以平時掌握動態外，也要適度應對。

顧立雄不諱言地說，要利用中共軍演的情況，或者是騷擾狀況，用各種想定來發展出可能忽然狀況的有效應對，反應時間可能不如過去的久，因此要快速應對可能惡化的狀況。

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