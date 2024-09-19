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跟男網友初見面　拒絕去咖啡廳！「妹子提做1事」回家後被封鎖

▲▼戀人，姊弟，兄妹，情侶。（圖／翻攝pakutaso網站）

▲原PO被封鎖後很難過。（圖／翻攝pakutaso網站）

記者施怡妏／綜合報導

現代人生活忙碌，會透過交友軟體來認識新朋友，一名女網友表示，與男網友聊了一陣子，約了對方見面，男方提議去咖啡廳，但她覺得很無聊，決定帶對方去東北角，攀海蝕洞跟挖石蚵，雖然天氣很熱，但是過程中很有趣，挖了滿滿的蚵仔，沒想到當天晚上就被對方封鎖了，讓她很傷心。

女網友在Dcard發文，「交友軟體網友的第一次見面安排」，在網路上聊了一陣子，也有點小曖昧，約了對方見面，看有沒有機會進一步發展。男生提議去咖啡廳，但她覺得太無聊，自告奮勇帶對方出去玩，「開車帶這個男生去東北角攀海蝕洞跟挖石蚵。」

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雖然天氣很熱，但挖了滿滿的蚵仔滿載而歸，原PO以為這個行程很有趣，沒想到回家後就發現自己被封鎖了，在見面前已經交換過照片，並進行過視訊通話，「若不是外型因素，只能推測是約會安排得太爛了」，想知道第一次見面是不是要約在咖啡廳，安排靜態活動比較合適，「我很認真的擔任一日導遊，心靈受傷。」

貼文曝光，網友笑翻，並稱讚行程很棒，「女生主動約這個行程也是蠻猛的」、「很好玩欸，我都想參加了」、「超喜歡這種行程，咖啡廳才無聊」、「女生不怕熱，還主動安排行程，這個超加分的耶，只是都沒說什麼就把人封鎖，這男生很不OK」、「妳光是主動開車載我就愛了，更何況後面的行程那麼酷」、「感覺妳是個活潑可愛的女生，沒關係，會有其他男生欣賞你的」。

有網友猜測，「有沒有可能是，覺得你給人的感覺不會小鳥依人，所以他不喜歡」、「可能對方是室內派的，覺得個性不適合，特地解釋也很突兀，就直接用封鎖這樣」、「別想太多 ，單純對方覺得你們不適合罷了」、「會不會他不想流汗，只想坐在咖啡廳吹冷氣聊天」。

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