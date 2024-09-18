自家人也不挺！　20綠委齊籲政院暫緩國土計畫法

▲立委蔡易餘、陳冠廷等人舉辦「國土計畫法展延重調整，再起步更穩固」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國土計畫法明年上路，但現行「國土功能分區圖」劃設階段，新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市以及台東縣九個地方政府尚未如期繳交功能分區圖，導致整體規劃進度嚴重延誤。加上農民對農地變更充滿疑慮，20名區域綠委今（18日）召開記者會，呼籲行政院暫緩實施，待充分溝通後再行上路。

國土計畫法自馬政府時期2015年底立法至今，爭議不斷，最終預計明年4月30日正式實施，內政部長劉世芳也多次強調國土法會如期上路，然而中央意見分歧，執政黨立委也不挺，今天更有多位民進黨籍立委舉行「國土計畫法展延重調整，再起步更穩固」記者會。

民進黨立委蔡易餘、陳冠廷、王美惠、何欣純、陳秀寶、陳素月、黃秀芳、劉建國、陳亭妃、郭國文、賴惠員、王定宇、邱議瑩、林岱樺、許智傑、黃捷、鍾佳濱、徐富癸、莊瑞雄、陳俊宇等中南部立委，18日上午舉辦「國土計畫法，展延重調整，再起步更穩固」記者會，認為在無法達成一致共識前，中央應調整國土法的實施時程，充分溝通後再上路。

依國土計畫法第45條訂定時程，規定分為三階段實施，第一階段為2年內公告實施「全國國土計畫」，第二階段3年後（即2021年4月30日）公告實施「縣市國土計畫」、第三階段為直轄市、縣（市）國土計畫公告實施後四年內（即2025年4月30日），一併公告「國土功能分區圖」。

現行國土計畫法於「國土功能分區圖」劃設階段，原定於113年6月30日前，各縣市政府需遞交「國土功能分區圖」草案至中央主管機關，但截至113年9月16日，新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市以及台東縣九個地方政府尚未如期繳交功能分區圖，導致整體規劃進度嚴重延誤。

綠委呼籲，國體計畫法雖基於保育觀念禁止大部分土地開發，但影響農地及農民權益，隨著同時議題引發民眾情緒高漲，各界溝通面臨挑戰，對於規劃內容的討論出現諸多阻礙。在國土計畫法無法達成全國一致性的前提下，為了確保國土計畫法還能順利推行、促進各方理解，呼籲行政院適度調整時程，待充分溝通後再行上路。

綠委蔡易餘指出，目前9個地方政府未如期繳交功能分區圖，導致整體規劃進度嚴重延誤，且很多鄉親對農一、農二轉化是否影響權益，很多農民都有疑慮，甚至是抗拒，假消息不斷。呼籲行政院適度調整時程。

綠委劉建國則指出，地方農民對於自己的農地變動充滿憂慮，雖然這是過去國民黨馬英九執政時期所通過的法令，先前蔡英文執政時也2度延緩施行，若當時延緩背景若沒有改變，就應該再延後實施。