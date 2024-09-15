　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝賴政府明年編列15億宣傳預算　翁曉玲轟：不允許拿納稅錢養網軍

▲▼翁曉玲 質詢 卓榮泰領導的行政院市民僅黨德行政院 立法院審查覆議案卓榮泰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

明年中央政府針對「媒體政策及業務宣導費」，將編列近15億元預算經費，引發在野不滿。對此，國民黨立委翁曉玲14日表示，社會問題不斷，宣傳經費暴增，政府作為何在？民進黨政府花錢買廣告宣傳從不手軟，絕大多數機關宣傳費用都是增加，上漲幅度驚人，內政部更是暴增八倍。她強調，會認真審視是否必要性，畢竟這些暴增的預算都是民眾辛苦賺來的血汗納稅錢！ 更不允許賴政府拿納稅人的錢來養網軍！

翁曉玲表示，民進黨政府花錢買廣告作宣傳從不手軟，114年編列近15億元預算經費；113年編列逾11億元，經刪減後還有9億多的法定預算。比較民進黨政府這兩年「媒體政策及業務宣導經費」會發現，絕大多數機關宣傳費用都是增加的，其中內政部、外交部、交通部、衛福部、海委會上漲幅度更是驚人，內政部暴增八倍、海委會兩倍、 衞福部增加九成五 、外交部增加近八成、交通部增加逾八成。

翁曉玲表示，以漲幅最高的內政部為例，內政部今年的「媒體政策及業務宣導經費」較去年法定預算暴增818%，從原先2千9百萬餘元提高至2億6千7百萬餘元，其中主要來自警政署新增對打詐預算的網路宣傳1億540萬和電視節目宣導1億1600萬，這些預算的增加大家覺得合理嗎？

▼國民黨立委翁曉玲貼出「中央政府宣傳預算」一覽表。（圖／翻攝自Facebook／翁曉玲，點圖放大）

▲▼國民黨立委翁曉玲貼出「中央政府宣傳預算」一覽表。（圖／翻攝自Facebook／翁曉玲）

翁曉玲認為，相信各單位對於「媒體政策及業務宣導經費」預算的提高，都可以給出一個「冠冕堂皇」的理由，例如警政署的反詐宣導、交通部的強化用路人安全宣導等，但這些都不應是政府可以大幅提高預算的合理藉口！大家當然希望看到詐騙亂象可以得到解決；當然希望用路人的安全得以受到保障，但能夠在既有資源下解決問題，才是合格政府該有的表現。

最後，翁曉玲強調，對於這些近年大幅增長的政府宣傳預算編列，她會認真審視是否有其必要性，不會讓其毫無節制的膨脹增加，畢竟這些暴增的預算都是民眾辛苦賺來的血汗納稅錢！ 更不允許賴政府拿納稅人的錢來養網軍。

▼國民黨立委翁曉玲貼出「中央政府宣傳預算」一覽表。（圖／翻攝自Facebook／翁曉玲，點圖放大）

▲▼國民黨立委翁曉玲貼出「中央政府宣傳預算」一覽表。（圖／翻攝自Facebook／翁曉玲）

ET快訊
快訊／武俠片巨星殞落！《蘇乞兒》徐少強癌逝　享壽73歲
女師遭警「大外割」上銬！　怒提國賠300萬結果曝
周杰倫開唱「現場變大型瀑布」！　搖滾區粉絲慘樣曝光
快訊／熱帶低壓生成！最新路徑曝　估明增強為颱風「葡萄桑」
愛莉莎莎鬆口談柯文哲！　14字吐心聲
中秋囤放爆竹煙火！　火藥量「破百公斤」慘了
教保員穿黑絲、熱褲拍抖音！　小朋友全入鏡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曝賴政府明年編列15億宣傳預算　翁曉玲轟：不允許拿納稅錢養網軍

看準綠白不合！藍強化主體推優先法案　首戰「打包退回」大法官

立院新會期攻防將更激烈　民眾黨拚與藍合作「刪監察院、NCC預算」

藍白合難攻破！綠估新會期還有一戰場　「先禮後兵」持續釋善意

民進黨黨慶高捷辦「國會改革歷程影展」惹議　確定延期另覓場地

白議員指控洩密！　游淑慧貼「對話紀錄」反擊：做過何必怕人提？

美援台彈藥過期防彈衣發霉　藍委批荒唐：賴清德別害全民當塑膠

圍總統府若能解決問題他衝第一個　黃國昌：賴清德怎麼能睡得安穩

盼藍白連署「凍結總統府預算」　張啓楷：直到賴清德國情報告才解凍

雲林槓上中央！暫緩綠能電廠核照　張嘉郡：綠電發展至今仍不穩

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

奧運金牌林郁婷挑戰投手丘開球　選1號球衣：紀念歷史性的一刻

愷樂當媽..羅志祥祝福：恭喜！　不能當乾爹「可送童裝給她」

大雨狂炸！馬路大淹水　台中車站「變水上樂園」

客人用完熱水沒關「流不停」 員工飛奔關水不慎滑倒遭燙傷

女兒爆男同學誇她美　父吃醋急圓場：你比較帥

曝賴政府明年編列15億宣傳預算　翁曉玲轟：不允許拿納稅錢養網軍

看準綠白不合！藍強化主體推優先法案　首戰「打包退回」大法官

立院新會期攻防將更激烈　民眾黨拚與藍合作「刪監察院、NCC預算」

藍白合難攻破！綠估新會期還有一戰場　「先禮後兵」持續釋善意

民進黨黨慶高捷辦「國會改革歷程影展」惹議　確定延期另覓場地

白議員指控洩密！　游淑慧貼「對話紀錄」反擊：做過何必怕人提？

美援台彈藥過期防彈衣發霉　藍委批荒唐：賴清德別害全民當塑膠

圍總統府若能解決問題他衝第一個　黃國昌：賴清德怎麼能睡得安穩

盼藍白連署「凍結總統府預算」　張啓楷：直到賴清德國情報告才解凍

雲林槓上中央！暫緩綠能電廠核照　張嘉郡：綠電發展至今仍不穩

林泓育頭部觸身輕微腦震盪　朱育賢接球撞牆也休兵

江坤宇獲玉木教練高評價　平野惠一認證有「日職一軍水準」

嫉妒心最強的三大星座！TOP 1不能忍受身邊人過更好　只想摧毀撫平心中不安

黃暐傑若明年選秀？葉君璋：健康無虞狀元也不是不可能

高雄「全台最美KTV」淪格鬥場！2男酒後失控互毆進警局

瑪麗亞凱莉踩15cm高跟鞋登萬里長城！　「緊身長裙」爬階梯要人扶

快訊／武俠片巨星殞落！《蘇乞兒》徐少強癌逝北京　享壽73歲

AV女優本鄉愛遭騙上床！已婚YTR被挖2年前婚禮　「新娘全程超詭異」

腸病毒高峰！開學首周全台72班停課　羅一鈞：中秋後持續在高點

快訊／回家了！雪霧鬧部落聯外道路坍方　8hrs搶通荒廢20年舊路

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

政治熱門新聞

鍾小平曾對黃瀞瑩奪命連環叩！本人認了

于北辰被爆超領退休俸　退輔會回應

第11次日月潭泳渡！馬英九「最後一游」

駁斥高雄國賓、THE ONE超高容積率任內核定！　吳敦義：一派胡言

詹江村發文轟鍾小平：跟哈巴狗一樣

高雄選戰民調綠不敵柯志恩「2黑馬被點名」　許智傑：若他們願意是好事

白護柯嗆刪總統府預算　藍委不買單：沒觀察到賴清德介入

圍總統府若能解決問題他衝第一個　黃國昌：賴清德怎麼能睡得安穩

預言民進黨2026各縣市底牌！　郭正亮分析選情：賴清德非贏不可

曝台南高雄不再派西瓜都能贏　他分析：藍營「這兩人」成賴清德夢魘

張啓楷將提案凍結總統府預算

柯志恩民調輾壓綠營5戰將　網點名黃捷參戰

鍾小平連說2次沒追她　曾姸潔曝私訊

幕後／新疆考察招團不力　馬政府高官以「腰痛需靜養」為由不去了

更多熱門

相關新聞

白拚與藍合作　刪監察院、NCC預算

白拚與藍合作　刪監察院、NCC預算

立法院即將在本周開議，民眾黨團早於3日公布優先法案清單；但面對新會期與另外2黨之間的合作，民眾黨立委張啓楷表示，相信大家對民生有利的法案一定會合作，但在改革上一定是藍白合，並預告這會期預算攻防一定會很激烈，目前黨團對刪監察院與NCC預算已有共識。

美援台彈藥過期　藍委：賴清德別讓全民當塑膠

美援台彈藥過期　藍委：賴清德別讓全民當塑膠

圍總統府若能解決問題他衝第一個　黃國昌：賴清德怎麼能睡得安穩

圍總統府若能解決問題他衝第一個　黃國昌：賴清德怎麼能睡得安穩

雲林槓中央！暫緩綠能電廠核照　藍委發聲了

雲林槓中央！暫緩綠能電廠核照　藍委發聲了

5部會宣傳預算爆增　藍轟「造神」要求退回重編

5部會宣傳預算爆增　藍轟「造神」要求退回重編

關鍵字：

國民黨翁曉玲宣傳費內政部預算賴清德網軍

讀者迴響

熱門新聞

AV女優本鄉愛道歉認當小三！百萬YTR「想愛愛說謊了」

阿諾驚爆遭外景主持人性騷

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

快訊／貝碧佳凌晨轉中颱！　今最近路徑曝

買紅茶會選哪家？他推「這2間」

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍

台灣超商目睹「阿北1搭配」　瞬間嚇壞！日籍作家：在日本是搶匪

好市多1時段逛最優惠？老會員認證

人妻偷吃「孩子同學的爸爸」　元配氣炸！衝家長群組公布壞壞片

陸帶貨天王「瘋狂小楊哥」消失直播！2官媒出手

男染淋病「去過加油站廁所」　醫：GG很長耶

你同時看到幾張臉？測試隱藏天賦

黃暐傑被海盜釋出　開刀返台復健

YTR這群人尼克IG噤聲團員！　「頻道停更」真實原因全說了

明後天可能有颱風生成　下周雨區變大

更多

最夯影音

更多

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面