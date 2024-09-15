曝賴政府明年編列15億宣傳預算　翁曉玲轟：不允許拿納稅錢養網軍

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

明年中央政府針對「媒體政策及業務宣導費」，將編列近15億元預算經費，引發在野不滿。對此，國民黨立委翁曉玲14日表示，社會問題不斷，宣傳經費暴增，政府作為何在？民進黨政府花錢買廣告宣傳從不手軟，絕大多數機關宣傳費用都是增加，上漲幅度驚人，內政部更是暴增八倍。她強調，會認真審視是否必要性，畢竟這些暴增的預算都是民眾辛苦賺來的血汗納稅錢！ 更不允許賴政府拿納稅人的錢來養網軍！

翁曉玲表示，民進黨政府花錢買廣告作宣傳從不手軟，114年編列近15億元預算經費；113年編列逾11億元，經刪減後還有9億多的法定預算。比較民進黨政府這兩年「媒體政策及業務宣導經費」會發現，絕大多數機關宣傳費用都是增加的，其中內政部、外交部、交通部、衛福部、海委會上漲幅度更是驚人，內政部暴增八倍、海委會兩倍、 衞福部增加九成五 、外交部增加近八成、交通部增加逾八成。

翁曉玲表示，以漲幅最高的內政部為例，內政部今年的「媒體政策及業務宣導經費」較去年法定預算暴增818%，從原先2千9百萬餘元提高至2億6千7百萬餘元，其中主要來自警政署新增對打詐預算的網路宣傳1億540萬和電視節目宣導1億1600萬，這些預算的增加大家覺得合理嗎？

▼國民黨立委翁曉玲貼出「中央政府宣傳預算」一覽表。（圖／翻攝自Facebook／翁曉玲，點圖放大）

翁曉玲認為，相信各單位對於「媒體政策及業務宣導經費」預算的提高，都可以給出一個「冠冕堂皇」的理由，例如警政署的反詐宣導、交通部的強化用路人安全宣導等，但這些都不應是政府可以大幅提高預算的合理藉口！大家當然希望看到詐騙亂象可以得到解決；當然希望用路人的安全得以受到保障，但能夠在既有資源下解決問題，才是合格政府該有的表現。

最後，翁曉玲強調，對於這些近年大幅增長的政府宣傳預算編列，她會認真審視是否有其必要性，不會讓其毫無節制的膨脹增加，畢竟這些暴增的預算都是民眾辛苦賺來的血汗納稅錢！ 更不允許賴政府拿納稅人的錢來養網軍。

▼國民黨立委翁曉玲貼出「中央政府宣傳預算」一覽表。（圖／翻攝自Facebook／翁曉玲，點圖放大）