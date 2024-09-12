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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

別慌！920模擬大規模地震　將發國家級警報簡訊、電視台切公視

▲▼內政部馬士元次長出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部馬士元次長出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

為悼念921大地震逝去的國人，政府將每年9月21日定為國家防災日，近年更進一步提升為「月」的系列活動，盼藉此提升國家防救災效能與全民防災意識。中央氣象署預計在今年9月20日早上9點21分，模擬大規模的地震發生，同步向全國民眾發送國家級警報的訊息；另外，10點59分到11點01分時，各電視台將切換至公視頻道，同步播放災防訊息，確保災害發生時，每位國人都能從不同管道接收到災害緊急訊息。

內政部12日於行政院會報告「強化國家防災日訓練動員及國際合作演練」，部長劉世芳表示，國家防災「日」已發展為「月」的系列防災活動，9月18日更將辦理大規模震災救災動員演練，從中央到地方、民間及國際，共超過1300人次參與，結合產官學民及國際的能量，共同深化民眾防災意識、知識與警覺。

卓榮泰在院會中表示，為悼念921大地震逝去的國人，自我警惕要再多一分準備，政府將每年9月21日定為國家防災日，全國都在同一天共同辦理地震演練，讓全民能夠取歷史災害的經驗，並透過演練把未來地震災害的傷亡降至最低。

卓榮泰指出，今年的0403花蓮地震以及7月的凱米颱風都造成極大的衝擊，所幸台灣對於風災、水患的韌性及應變能力持續提升，這是中央及地方政府以及全體國人多年來努力的成果。請內政部及中央部會協同地方政府，共同落實災害動員準備，在演習中驗證既有的防災救災能量，做好平時的整備，持續加強我國整體的防災韌性及應變能力。

另外，中央氣象署預計在今年9月20日早上9點21分模擬大規模的地震發生，同步向全國民眾發送國家級警報的訊息，在10點59分到11點01分時，各電視台將切換至公視頻道，同步播放災防訊息，藉由多元的發布訊息、警報及頻道切換等各項演練，希望能確保災害發生時，每一位國人都能從不同管道接收到災害緊急訊息。

卓榮泰請各級政府，加強宣導所屬以及民眾配合演練，建立民眾防災的意識。近年氣候變遷影響加劇，台灣在地理環境脆弱，面對任何可能的大規模複合性災害威脅，必須居安思危，不能有任何鬆懈。

卓榮泰說，強化全社會防衛韌性是行政院的重要施政，希望所有演練都是有備無患，政府將攜手全民共同努力，持續精進各項防災救災措施，確保全體國人有所準備，更能安全穩健面對未來各項災害的挑戰。海上救災防災的部分，也請海巡署能配合航管單位，規劃出更好的防範措施，加強事前預防及督導。

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