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社會 社會焦點 保障人權

苗栗通緝犯山路狂逃15KM「爆胎還硬開」　警砸窗他狼狽落網

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭屋鄉今（19日）天上午發生警匪追逐，巡邏警車鎖定一名張姓通緝犯駕小貨車行蹤，張嫌加速往山區逃竄，警車苦苦追趕約15公里，縱使貨車爆胎後仍強行開了1公里多，最終在2輛警車前往夾擊、砸窗後，張嫌才一身狼狽乖乖就逮。

▲頭屋警方追捕通緝犯貨車，在山區狂飆約15公里，2輛警車前往夾擊、砸窗才逮捕嫌犯。（圖／記者楊永盛攝）

▲頭屋警方追捕通緝犯貨車，在山區狂飆約15公里，2輛警車前往夾擊、砸窗才逮捕嫌犯。（圖／記者楊永盛攝，下同）

苗栗警分局表示，頭屋分駐所巡邏警員，今天上午9時40分左右，在苗栗市、頭屋鄉交通要道的玉清大橋上，發現因竊盜案被通緝的張姓男子（63歲）正開著跟友人借的小貨車，警車靠近要攔查時，張嫌急速往頭屋山區曲洞村的苗25-1鄉道逃竄。

▲頭屋警方追捕通緝犯貨車，在山區狂飆約15公里，2輛警車前往夾擊、砸窗才逮捕嫌犯。（圖／記者楊永盛攝）

▲頭屋警方追捕通緝犯貨車，在山區狂飆約15公里，2輛警車前往夾擊、砸窗才逮捕嫌犯。（圖／記者楊永盛攝）

警車一路追趕並請求友軍支援，沿著曲洞村、飛鳳村、天花湖等偏僻山路，張嫌一度閃躲進岔路，但仍被警車發覺行蹤，貨車一路往山頂狂飆，最終在快到雲洞宮前約1公里，貨車右前輪突然爆胎，但張嫌仍不停車，繼續高速行駛1公里多，爆裂的輪胎皮沿途散落。

▲頭屋警方追捕通緝犯貨車，在山區狂飆約15公里，2輛警車前往夾擊、砸窗才逮捕嫌犯。（圖／記者楊永盛攝）

▲頭屋警方追捕通緝犯貨車，在山區狂飆約15公里，2輛警車前往夾擊、砸窗才逮捕嫌犯。（圖／記者楊永盛攝）

最後，經過約35分鐘的警匪追逐，在雲洞宮往獅潭鄉的苗22線鄉道上的一處爬坡，2輛警車前後夾擊，才將貨車緊緊夾住無法動彈，但張男仍反鎖門窗不肯下車，警員用警棍狂砸前擋風玻璃，張男才狼狽下車被逮捕，帶回派出所偵訊後，下午將解送發佈通緝的苗栗地檢署。

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