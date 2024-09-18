5連霸議員白珮茹「找人頭」詐領助理費逾百萬　父妹、公公淪被告

記者黃宥寧／台北報導

國民黨籍新北市議員白珮茹今（18日）遭檢調搜索約談，據了解，白疑從2009年起至今年4月，利用其家人，包括曾任立委父親白添枝、胞妹及陳姓公公等人作為人頭，以此詐領助理費，且有偽造文書及洗錢等問題。白珮茹父親、胞妹今晚複訊後以3萬元交保，白添枝更掛保證說「女兒絕對是清白」。

▲新北市議員白珮茹其父白添枝淪為被告，複訊後3萬元交保。（圖／記者黃宥寧攝）

據悉，現年49歲的白珮茹經營地方多年，選區包含新北汐止等處，更是讚譽有加的「5連霸」議員，孰料卻爆出她疑從2009年起至今年4月，用父親白添枝、胞妹白珮妤、妹婿、陳姓公公等人做人頭，以此詐領公費助理費逾百萬。

▼白珮茹以家人包含胞妹白珮妤當人頭詐領助理費。（圖／記者黃宥寧攝）

18日晚間10時許，白添枝、白珮妤、周姓助理依偽造文書罪均3萬元交保。白添枝步出地檢署被媒體問及「有無詐領助理費？相信女兒是清白的嗎」，他則語氣堅定大聲回「絕對是清白的」；白姓胞妹辦保後，則以外套遮住其臉，躲避媒體拍攝。

▲白珮茹的陳姓公公慘淪被告。（圖／記者黃宥寧攝）

士林地檢署18日上午，指揮新北市調查處前往新北汐止、北市內湖等13處執行搜索，共帶回13人，其中2人為證人，議員白珮茹、白父、胞妹等11人則以被告身分應訊，複訊後白女陳姓公公、白父、胞妹及周姓助理被依偽造文書等罪嫌，均以3萬元交保，簡姓女助理限制住居，其餘人請回。