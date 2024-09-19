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社會 社會焦點 保障人權

運將找完錢後醉客才討明細...賴車上不走　驚動警察到場

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局西園路派出所警員，19日凌晨5時許接獲1名運將報案，萬大路187巷有1名乘客喝醉，不斷索討265元車資明細，儘管運將解釋因為已經按掉了，所以無法列印提供，但乘客仍堅持提供且不願意下車，警方到場勸說並通知男子家屬，總算將男子勸下小黃返家。

警方調查，19日凌晨5時許，萬華區萬大路187巷41號前有1名53歲的何姓小黃運將報案，稱載到1名66歲的余姓乘客，但是余再到現場付了車資後，運將把車錶計費歸零，對方卻回頭索討車資明細，雙方發生爭執，余姓乘客不願意下車離去，運將只能報警處理。

▲▼他搭小黃質疑車資有問題要求明細，堅持賴再車上不下車，但運將早已將車錶按掉。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲乘客搭小黃質疑車資有問題要求明細，堅持賴再車上不下車，但運將早已將車錶按掉。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲悉後趕往現場了解狀況，當時余姓乘客酒醉坐在車上，何姓運將表示，當時載余到指定地點，車資總共265元，余姓乘客拿出500元，他找對方235元，卻遭余質疑車資有疑慮，要求提供車資明細，儘管已經解釋將車錶歸零，但是余仍堅持不願意下車。

▲▼他搭小黃質疑車資有問題要求明細，堅持賴再車上不下車，但運將早已將車錶按掉。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲運將將車錶按停之後，乘客才要求明細，引發糾紛。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方後續告知余姓乘客狀況，並建議他先返家休息，等酒意退散清醒之後，再向小黃運將要求該趟車資明細，這樣比較能釐清問題，警方也通知余男家屬到場，協助他返家休息。

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